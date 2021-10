El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirma la prisión permanente para Igor el Ruso

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso que el paramilitar serbio Norbert Feher, alias Igor el Ruso, interpuso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel que lo condenó, tras un juicio con jurado popular, a prisión permanente revisable por el asesinato del ganadero andorrano José Luis Iranzo y los agentes de la Guardia Civil Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

Confirmando íntegramente el fallo del tribunal turolense, el TSJA considera que el veredicto del jurado estuvo suficientemente fundamentado y que por tanto no hay razón para anular la sentencia, en contra de lo que reclamó el abogado defensor de Igor el Ruso, José Manuel Martín Calvente, en la vista celebrada por esta causa en Zaragoza el pasado 22 de septiembre. El letrado de Feher afirmó en ese momento que los motivos que llevaban al Jurado a condenar al acusado “no están suficientemente explicados; y la ley no permite al presidente suplir las carencias del veredicto”. Agregó que el acta se construyó “sobre hipótesis, no sobre certezas, por lo que tan plausible es que los hechos pudieran ocurrir como dice la sentencia, como que no”.

El TSJA desestima igualmente el argumento de Martín Calvente de que hubo fallos en la custodia de los escenarios del triple crimen y de las pruebas del mismo. El alto tribunal aragonés considera que si no se protegieron los lugares inmediatamente a la muerte del ganadero y los agentes fue porque el autor de los asesinatos aún no había sido detenido y lo primero en esas circunstancias de peligro es salvaguardar la vida de las personas. A ello añade que la cadena de custodia de las pruebas no se vio rota en ningún momento.

Al igual que el Jurado popular, el TSJA ve alevosía en cada uno de los tres asesinatos, es decir, Igor el Ruso utilizó medios que impidieron la defensa de las víctimas. En el caso de José Luis Iranzo, de 40 años de edad, Feher se sirvió del factor sorpresa, pues el ganadero entró en su masía desconociendo que el criminal estaba dentro y este le disparó sin mediar palabra. En cuanto a los dos agentes de la Guardia Civil, tanto sus armas como las cartucheras correspondientes recibieron disparos, lo que indica que ni Romero ni Caballero tuvieron opción de empuñar las pistolas para repeler el ataque.

El TSJA tampoco aprecia que Igor el Ruso actuara en legítima defensa, como argumentó su abogado defensor. Por las pruebas desarrolladas a lo largo de los cinco días que duró el juicio en la Audiencia de Teruel, todo apunta a que fue Feher quien disparó primero. Aunque todavía es posible recurrir la condena ante el Tribunal Supremo, Martín Calvente afirmó en la vista celebrada en Zaragoza contra el fallo de la Audiencia de Teruel que no tenía intención de continuar con esta posibilidad.

El abogado que ha representado en la causa a la acusación popular ejercida por el sindicato agrario UAGA, Pablo Martínez, ha afirmado que “si existía alguna duda en cuanto a la sentencia de la Audiencia de Teruel, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la despeja, confirmando íntegramente su contenido”. Martínez destaca que la decisión del TSJA avala “la fundamentación del veredicto del Jurado popular y la corrección de todo el procedimiento seguido”.