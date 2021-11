Antonio Lleida, de Tamarite de Litera a Sálvame Deluxe: “Desde niño soñaba con trabajar en televisión”

El oscense Antonio Lleida se confiesa un gran amante de la prensa rosa y los realities, y asegura que, desde niño, soñaba con trabajar en televisión. “Con mi hermana y uno de mis amigos de la infancia montábamos programas, hacíamos entrevistas. Incluso recuerdo montar mis propias revistas con noticias de otras publicaciones, a modo collage”, rememora el periodista de Tamarite de la Litera.

Desde hace ocho años, Lleida se encuentra en Madrid, donde triunfa como reportero en el programa Sálvame Deluxe, uno de los más populares de Telecinco. “Estoy cumpliendo un sueño. Jamás me vi trabajando de otra cosa que no fuera esta”, asevera.

Todavía recuerda la primera vez que escuchó a Jorge Javier Vázquez dándole paso al programa. “Damos paso a Antonio Lleida”. “Pasé de verlo en mi casa toda la vida a estar con él, mano a mano, al otro lado de la pantalla. Al principio me resultaba increíble, es uno de los mejores comunicadores del país y, para mí, estar con ellos es un auténtico regalo”, opina. Tampoco olvida algunos de los momentos más surrealistas que le ha regalado su trabajo en este programa: “La clave es dejarse llevar y formar parte del momento porque nunca sabes por dónde van a salir las cosas. El caso es que el entretenimiento, prevalece”, afirma, entre risas.

Su infancia se desarrolló en la localidad oscense. Hijo de sus Antonio y Mercedes, dueños de la Chocolatería Churrería Lleida; pronto se ganaron el mote de ‘Los churreros’. Estudió en el Colegio Público San Miguel, de Tamarite, y luego en el Instituto La Litera. De allí, destaca dos nombres, el de dos profesoras que les hicieron la vida mucho más sencilla gracias a sus consejos: “Isabel Peirón, profe de música y Susana Paules, de lengua y literatura”, destaca.

Otra parte de su memoria se encuentra en otro pueblo, Castillonroy, donde pasó muchos veranos junto a su familia. “Volver a casa es descanso, es reencontrarse, es refugio”, afirma. Aunque siempre supo que su futuro estaba en Madrid, estudió Comunicación y Periodismo en la Universidad de Lérida porque sus padres tenían miedo a que fuera lejos él solo. “Tan pronto como terminé volví, y comencé a colaborar con varios medios digitales, asistía a eventos, alfombras rojas y ruedas de prensa”, recuerda.

Pasó por Radio Happy FM y Non Stop People, de Movistar Plus, además de ser presentador de Fan People. “Poco a poco me fui haciendo un hueco en el mundillo, hasta que me enteré de que buscaban gente en el programa. Me presenté a la entrevista, y hasta hoy”, admite.

“Sé que la prensa rosa tiene muchos amantes y detractores, pero creo que la vida sería más bonita sin tanto prejuicio ni tanto odio. Cada uno es libre con el mando de la tele”, reivindica. Además, recuerda que este espacio televisivo ha cumplido más de 15 años de emisión, un programa que, en su opinión, se convierte en un reflejo de la sociedad con la que hay gente que se siente muy identificada o, incluso, le hace compañía: “Que cada uno utilice su tiempo en consumir el tipo de televisión que más feliz le haga”.

Antonio Lleida con su abuela, María, de 92 años. C.I.

14.500 seguidores en redes sociales

Todavía le sorprende que le paren por la calle, o que le digan que le han reconocido. “A veces nos olvidamos del alcance que puede llegar a tener un programa de estas características. Al final, se convierte en tu día a día y no te das cuenta”, asevera. En sus redes acumula más de 14.500 seguidores, entre Instagram y Twitter.

A pesar del vertiginoso ritmo de Madrid, Lleida no perdona su visita mensual a Tamarite de Litera, con una primera parada obligatoria: la residencia de ancianos donde se encuentra su abuela materna, María, de 92 años. “Ha sido una segunda madre para mí y un ejemplo de entrega, lucha y fortaleza. Tampoco dejo de pasar tiempo con mi familia y amigos de toda la vida, visito el mirador Corazón de Jesús y, por supuesto, nunca he faltado a las fiestas mayores, que tienen lugar en septiembre, ni al Encuentro Nacional de Magos Florences Gili, en cuya organización he participado varios años”, especifica.