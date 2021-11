Aliaga contará con 133,6 millones de fondos de la UE para impulsar la política industrial hasta 2023

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, dispondrá de una inyección de 133,6 millones de euros de los fondos europeos de recuperación para impulsar la política industrial hasta que acabe la legislatura. El grueso de la dotación se concentrará en la Dirección General de Turismo, que con los 83,8 millones comprometidos pondrá en marcha los planes pendientes para hacer más competitivo al sector de la nieve.

Aliaga facilitó el viernes a este diario los datos tras una interpelación en el pleno de las Cortes sobre la gestión del plan de recuperación de la UE a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), solicitada por el PP. Su portavoz adjunta, Mar Vaquero, criticó la "opacidad" de los gobiernos central y autonómico y el "riesgo de frustración" ante las expectativas tras presentar 326 proyectos que representan una inversión de 19.000 millones y la potencial generación de 121.000 empleos.

El vicepresidente negó la opacidad pese a no haberse facilitado a la oposición los proyectos e invitó al PP a consultar las webs del Ejecutivo central y de la DGA sobre las ayudas a la recuperación. No obstante, admitió que "no se va a la velocidad" que quisiera porque la gestión es "compleja".

Aliaga recordó que la Eurocámara no aprobó hasta el pasado mes de febrero el reglamento de los fondos y, pese a ello, se empezó a movilizar los proyectos para ganar tiempo. Sin poder concretar, se mostró convencido de que parte de los 326 propuestas acumuladas, fundamentalmente por iniciativa privada, se acometerá con o sin respaldo comunitario.

No obstante, el también consejero de Industria incidió en que la asignación de fondos a través de las conferencias sectoriales permitirá, por ejemplo, hacer realidad la unión de estaciones de esquí, la telecabina para unir Benasque y Cerler y la mejora de los accesos a Montanuy ante el nuevo dominio esquiable en Castanesa. "Algunos MRR ya los tenemos asegurados", dijo antes de enumerar algunos ejemplos.

Solo en su departamento cuentan con 11,2 millones del plan Moves III para dar ayudas de hasta 7.000 euros a la compra de un coche eléctrico, con otros 3,7 millones para rehabilitación energética en edificios situados en municipios de menos de 5.000 habitantes y con 5,9 millones para la restauración de explotaciones mineras en Mequinenza.

Además, la dotación para respaldar el autoconsumo y climatización renovable en procesos productivos e industriales y promoción de redes inteligentes alcanzará los 29 millones.

La portavoz adjunta del PP también cuestionó la trasparencia del cuatripartito por no haber dado a conocer, como sí ha hecho el País Vasco o Castilla y León, los tres proyectos seleccionados por su efecto tractor, tal y como ha exigido la ministra de Economía, Nadia Calviño. A este respecto, Aliaga aseveró que están a la espera de que se detallen los criterios, cómo se van a ejecutar y los instrumentos y plurianualidades de los que se dispondrá.

Transición justa

El convenio de transición justa se firmará finalmente con el Gobierno en un plazo de entre y cuatro meses, según la estimación que hizo este viernes el vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, en una respuesta parlamentaria al diputado popular Juan Carlos Gracia. Aliaga apuntó que no preocupaba la fijación de una u otra fecha cuando se ha asegurado con la ministra Teresa Ribera que las cuencas mineras dispondrán de un presupuesto de 92 millones y se cuenta con 140 proyectos de agricultura, ganadería, industria, minería y energías renovables para compensar el fin del carbón. Gracia que los afectados lleva más de dos años esperando que se hagan realidad las promesas.