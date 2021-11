Claudia Marín: "El concepto de ciencia está muy estigmatizado"

Primero, enhorabuena. Ha sido premiada con la mención honorífica en la categoría de Ciencia y Tecnología en los Premios Nacionales de la Juventud 2021, creados por el Injuve, por la contribución a la difusión de la ciencia entre los jóvenes.

Gracias.

¿Qué supone para usted?

Un reconocimiento a todo el esfuerzo. Llevo bastantes años dentro del Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón (Icija); no solo como presidenta, empecé como participante.

¿Desde cuándo le interesa la ciencia?

Cuando comencé a los 11 años a hacer proyectos de investigación en el centro donde estudiaba. El primero que hice fue sobre la etimología de los apellidos.

¿Y qué le aporta?

Conocimiento. No solo de lo que se puede hacer con la ciencia y la tecnología sino también poder divulgar proyectos de investigación. Tienen que salir a la luz para que la gente los conozca.

Mucha ciencia, pero se ha decantado por estudiar Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

No tenía esa vocación por la rama científica al 100% y preferí optar por la parte de empresariales.

¿Qué hacen desde Icija, una asociación sin ánimo de lucro?

Trabajamos con centros educativos y difundimos en ferias internacionales los proyectos que salen de los concursos de investigación que realizamos en esos centros. También organizamos eventos internacionales. En Zaragoza tiene lugar el congreso internacional de jóvenes investigadores: en 2022 organizaremos la 30 edición.

Y quieren que se deje de asociar al científico con una persona en un laboratorio con una pipeta.

El concepto de ciencia está muy estigmatizado y le queremos quitar el peso que se le da a la ciencia solo para desviarlo también a otras ramas como el Steam: que es el conjunto de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte.

¿A los jóvenes aragoneses les interesa la ciencia?

Yo diría que sí. Lo que les interesa también es tener una recompensa por el trabajo científico que pueden hacer.

Con el coronavirus, todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene.

No solo la ciencia. La tecnología ha sido muy importante durante esta época. A nosotros, la covid nos ha permitido expandirnos. Hemos hecho muchas actividades ‘online’ e incluso ampliar los convenios de colaboración con entidades internacionales.

Y, cuando un día acabe la pandemia, ¿no pasará como con Santa Bárbara, que solo nos acordamos de ella cuando truena?

No se va olvidar la importancia de la ciencia. Ha sido un hito histórico que ha provocado un cambio en nuestra forma de vivir.

¿Cómo está llevando esta crisis sanitaria?

Bastante bien. Con Icija nos hemos movido mucho y a nivel personal tampoco he parado.

¿Cree que los jóvenes han actuado con responsabilidad? Imágenes de macrobotellones han sido portada más de un día.

Ha habido de todo, como en todas partes. Solo se ha visto la parte mala y creo que tampoco se ha dado importancia a gente que estábamos haciendo las cosas bien.

La Universidad de Zaragoza ha vuelto estos días a la presencialidad total. Una buena noticia, ¿no?

Está bien. Sin embargo, a mí la no presencialidad me gusta mucho, pero es una cuestión personal por el estilo de vida que llevo. La cantidad de cosas que tengo, más allá de la Universidad, me implican que al poder hacer las clases ‘online’ pueda estar más a otras actividades.

¿Y qué espera a nivel profesional?

Primero acabar la carrera y ver qué me depara el futuro. Y también mantenerme como estoy en la entidad. Asimismo, me veo haciendo prácticas en el extranjero en alguna empresa.