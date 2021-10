Teresa Magallón: "Salir de la zona de confort es una manera de entender la vida"

¿Cómo es eso de danzar en el aire? Cosa de brujas, supongo…

Trabajar con la gravedad tiene una complejidad que estoy intentado averiguar todavía. Cuando bailas en el suelo trabajas con los apoyos y el peso del cuerpo, pero si te trasladas al trapecio es muy difícil relajar la musculatura y parecer ligera y liviana para conseguir un movimiento fluido en el aire.

¿Cómo se ve el mundo desde un trapecio? ¿Da vértigo? ¿Se siente permanentemente en la cuerda floja?

Trabajo el trapecio en varias alturas –no excesivas– y sin colchón ni seguridad porque no hago un ‘más difícil todavía’ sino una propuesta conceptual. Soy medio acróbata pero tengo bastante vértigo. Con la práctica superas esos miedos, pero aún así no me gusta nada la escalada.

Asociamos el circo a la vida nómada y la poca estabilidad. ¿Es un cliché?

Algo de eso queda. El circo contemporáneo no tiene nada que ver con el imaginario del clásico, pero aún así nos movemos muchísimo: las compañías seguimos recorriendo los centros de creación, en nuestro caso, por el norte de España, el sur de Francia, Italia... La poca estabilidad también nos nutre y nos apasiona. Salir de la zona de confort es una manera de entender la vida. ¡Y eso que dedicamos más de ocho diarias al trabajo!

En 2018 le dieron el Premio Marcelino Orbés a la joven promesa… Tres años después, ¿cree estar cumpliendo expectativas?

Sí. Entonces pensé que era un premio que llegaba tarde porque ya tenía 35 años y se lo suelen dar a gente de 20, pero mi vocación circense fue tardía. Antes había estudiado diseño gráfico, audiovisual, imagen digital...

Y ahora lo baila todo: clásico, butoh, hiphop… ¿Jota también?

No, nunca he bailado jota. Me interesa el folclore, pero voy por otros derroteros artísticos.

Es de Alcañiz pero ha estudiado en Cuba y en La India. ¿Qué aportan los viajes?

Siempre he tenido sed, he viajado y no lo he hecho como turista sino para conocer cosas culturales. Siempre he buscado el lugar origen de lo que me interesaba. Estuve en la Escuela de Cine de Cuba, luego estudié yoga en la India, y lo último ha sido circo, en Francia. Ahora me encantaría viajar a China para ver ‘chi-kung’ y las artes marciales más cercanas a lo corporal.

¿Qué otros intereses al margen del circo y la danza tiene?

El diseño gráfico lo he dejado un poco de lado: me parece que es demasiado esclavo de lo comercial. Me interesa el cine, el yoga y la meditación.

Para alguien que no deja de moverse, el confinamiento sería un horror…

Por suerte, me pilló con la compañía –Sweet Chilli– en una residencia artística en Vizcaya. Iba a durar dos semanas y se prolongó dos meses. Éramos la envidia de muchos compañeros porque sí pudimos entrenar.

Su trabajo es muy corporal, imagino que la distancia social la llevará regular.

Hacer cursos, evitar el contacto físico y moverse con mascarilla es complicado, la verdad.

Su espectáculo se llama ‘Futuro pasado’. ¿Es algo apocalíptico? ¿Pandémico? ¿Distópico?

El nombre es anterior a la pandemia, porque el ‘show’ habla de la generación frustrada a la que le prometieron un futuro que nunca ha llegado. El tiempo sigue siendo un misterio que no alcanzamos a entender: tiene algo de atávico y de cíclico, y, de hecho, las preguntas que nos planteamos ahora son las que perduran siempre.

¿Qué artistas de qué ámbitos le han dejado huella?

En cine, Gaspar Noe, Tarkovski y también me ha impactado –no sé si para bien o para mal– Lars von Trier. Son autores que se meten en tu cabeza. En escena me gusta mucho Peeping Tom, Baró d’Evel, Angélica Liddell. Me gusta la gente que transgrede, es la que me impacta.