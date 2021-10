Más de la mitad de los temporeros que recibieron vacuna de Janssen no estarán en Aragón para la segunda dosis

Aragón pondrá en marcha el mes que viene una segunda dosis para las 58.945 personas que a partir del mes de abril recibieron la vacuna de Janssen. Sin embargo, varios miles de ellos ya no están en la Comunidad. Estas inyecciones se pusieron a la población general, pero también a trabajadores del campo y de los mataderos, a personas sin hogar y estudiantes de Erasmus, entre otros colectivos. Se trata de personas con una gran movilidad, que pasan temporadas aquí pero que ahora, en muchos casos, han vuelto a sus comunidades o países, o simplemente están de paso por otros lugares.

El caso más claro es el de los temporeros. El sindicato agrario UAGA estima que en Aragón permanecen estos días “menos de la mitad” de los alrededor de 15.000 trabajadores del campo a los que se vacunó rápidamente al comienzo de la temporada de la fruta. Óscar Moret, responsable de fruta de UAGA, dice que la mayoría “están ahora en la vendimia de La Rioja, en la campaña de la naranja, en la de la oliva o, simplemente, han vuelto a sus casas a ver a sus familias”.

Moret espera a recibir las instrucciones de Salud Pública y confía en que haya “coordinación con otras comunidades”. No obstante, cree que la mejor manera de localizar a estas personas será “a través de los propios agricultores y empresarios que los contratan”, que podrían notificar a los temporeros la necesidad de que se pongan una segunda dosis.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, señaló este jueves que habrá colaboración entre los distintos territorios “como la hubo para poner las segundas dosis cuando te encontrabas en otra comunidad”. Repollés no descartó un llamamiento activo -no solo una autocita-, y recordó que tienen “el censo de estas personas”, por lo que confió en que no haya “especiales problemas” para que se pongan esa segunda dosis.

En el caso de los sintecho, la situación es parecida. En algunos casos, también se trata de personas que pasan temporadas en distintas ciudades, por lo que es posible que el censo de los que se vacunaron en primavera no coincida con el de los que residen ahora en Zaragoza y en Aragón. Susana Royo, subdirectora de intervención social de Cruz Roja, advierte que se trata de “un perfil de gente muy itinerante”.

“Cuando vamos a la calle no vemos siempre a las mismas personas”, explica. Royo espera una reunión con Salud Pública, pero cree que el mecanismo debería ser similar al del mes de mayo, cuando se hizo un listado con las personas que estaban en la calle y se organizaron varias jornadas de vacunación con la coordinadora de organizaciones que trabajan con transeúntes.

En el momento en el que se pongan a hacer el nuevo listado, comprobarán si estas personas coinciden con las que estaban por Zaragoza en mayo. “Como ya hicimos entonces, trataremos de que acuda la mayoría”, señala Royo. Según apunta, últimamente “se ven más personas en la calle”, especialmente mujeres, por lo que es posible que el número haya aumentado, además de que muchas de estas personas hayan cambiado.

Esta responsable de Cruz Roja recalca que se trata de un colectivo especial, que requiere un seguimiento cercano para este tipo de procesos: “El acompañamiento es crucial. Estas personas necesitan sentirse acompañadas en estos procesos, como cuando vamos con ellos al médico o al Inaem. Siempre intentamos informarles de los recursos con los que cuentan y motivarles”.

Además de estos colectivos, la vacuna de Janssen se aplicó en Aragón a la población general en distintos tramos de edad, con centros de vacunación masiva que se establecieron para acelerar el proceso de inmunización en la Comunidad. En el tramo final, también se abrió a los más jóvenes.

La comisión de Salud Pública ha dado luz verde esta semana a la segunda dosis para las personas que recibieron la vacuna de Janssen. Se aplicará a partir del 15 de noviembre, aunque se les administrará Pfizer o Moderna. En el caso de Aragón, el proceso comenzará cuando se hayan inoculado las terceras dosis a los mayores de 70 años, que empezarán a ponerse a partir del día 2 de noviembre en campaña conjunta con la vacuna de la gripe.