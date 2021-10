Claves de la suspensión de la plusvalía municipal: quién puede pedir la devolución y hasta cuándo

1

Si se vende un inmueble ahora

Los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel han sido unos de los primeros en anunciar que suspenden el cobro del impuesto. Los abogados avisan que esta medida no quiere decir que no deban presentar el impuesto quienes vendan un piso estos días o reciban algún inmueble por una herencia. Se mantiene la obligación de informar "al ayuntamiento donde radica el inmueble de que se ha producido una transmisión susceptible de haber producido plusvalía o no", añade José Antonio Sanz. Lo que no se puede es calcular el valor. "Mientras el legislador no modifique el articulado de la norma, los Ayuntamientos que exigen este tributo no van a poder liquidarlo por las transmisiones de inmuebles realizadas a partir de la publicación de la sentencia", explica Javier Moreno. Habrá que esperar a que se apruebe el nuevo mecanismo y mientras tanto presentar la autoliquidación "a cero", añade Santiago Palazón. Sin ella presentada no será posible inscribir el bien en el registro de la propiedad, recuerda.