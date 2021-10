La presencialidad en los centros de salud aragoneses se atasca con esperas de más de una semana en Atención Primaria

La vuelta a la presencialidad ha atascado las agendas de numerosos centros de salud de la Comunidad. Ambulatorios como los de Torrero-LaPaz, Las Fuentes Norte, Actur Sur o San José Norte, entre otros, no dan cita hasta dentro de más de una semana, ya sea para una visita presencial o una telefónica. Los profesionales consultados coinciden en que las salas de espera "están llenas", con un "goteo constante" de casos de coronavirus y un incremento de patologías respiratorias y digestivas.

Desde el Departamento de Sanidad aseguran que "no es lo habitual", y que en caso de urgencia se puede acudir a los puntos de atención continuada. Recomiendan, en todo caso, que quienes tengan dificultades para conseguir cita a corto plazo a través de la web o de la aplicación de Salud Informa llamen a su centro de referencia, ya que las agendas pueden aparecer ‘bloqueadas’ en caso de ausencia del médico titular.

El problema, denuncian pacientes y sanitarios, es que las líneas "están saturadas" la mayor parte del tiempo. Esto se convirtió en lo habitual durante las peores semanas de la crisis sanitaria, y sigue la tónica ahora que la incidencia ha bajado. Tanto es así que conseguir hueco para lo que resta de semana es ya imposible en gran parte de los ambulatorios de la capital.

Uno de los que acumulan mayores demoras es el del Arrabal, donde el primer hueco disponible se va hasta el 10 de noviembre en el caso de las consultas presenciales y el 12 en el de las telemáticas. La mayoría de los centros de salud dan vez para el próximo jueves o viernes, aunque hay excepciones, como el de Sagasta o el de Romareda, que ayer tenían hora para el martes.

Las dificultades para conseguir cita se han agravado en las últimas semanas con el incremento de los catarros, las revisiones y la vuelta progresiva de la presencialidad. El presidente de la Federación Aragonesa de Médicos Titulares, Leandro Calatán, estima que el 85% de las visitas son ya en persona. "El problema es que, cuando hay bajas o compañeros de permiso, las consultas se cierran total o parcialmente al no haber sustitutos", manifestó.

Los sanitarios temen que la vacunación contra la gripe, las terceras dosis contra la covid-19 a mayores de 70 años y la llegada del frío incrementen las esperas de cara al próximo mes. "Supondrá, indudablemente, una carga adicional", razonó Catalán.

Desde Sanidad, no obstante, recordaron que la campaña de la gripe ya se desarrolló con éxito en años anteriores, y que durante todo este 2021 se ha vacunado contra la covid-19 sin mayores problemas. Insistieron, en todo caso, en que aquellos centros que lo necesiten podrán contar con refuerzos.

Más incertidumbre hay de cara a diciembre, ya que aunque se espera que el coronavirus esté controlado, los permisos de la plantilla podrían hacer que el problema adquiriera mayores dimensiones.

Equívocos con las citas

Mientras, los ambulatorios siguen capeando su particular nueva normalidad. Centros como Las Fuentes Norte continúan haciendo entre 30 y 40 test de diagnóstico diarios. "Afortunadamente no salen muchos positivos. La mayoría son de jóvenes que salieron para el Pilar. No tenemos una ola como hace un año, pero el ritmo no cesa desde hace semanas", afirmó Antonio Aísa, médico de familia en este centro sanitario.

Otro problema es que, a pesar de los canales habilitados por el Gobierno de Aragón, "se están presentando pacientes con síntomas en la consulta". "A veces tienes incluso que discutir con ellos para que se hagan el test", dijo.

Tanto él como otros facultativos han detectado, además, equívocos con las citas presenciales y telefónicas, sobre todo en personas de edad avanzada. Aunque tanto la aplicación como la página web de Salud Informa recogen apartados diferenciados para una y otra modalidad, considera que han faltado campañas informativas. "Hay pacientes que no vienen pensando que les van a llamar, lo que obliga a ponerse en contacto con ellos y buscarles otro hueco. Se pierden citas, y no estamos para eso", agregó.