Teresa Ribera presidirá en Zaragoza el 3 de noviembre la comisión de seguimiento del pacto del agua

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presidirá el próximo miércoles 3 de noviembre en Zaragoza la comisión de seguimiento de las obras del pacto del agua, que no se reúne desde el 12 de marzo de 2018. Según han confirmado fuentes del parlamentarias, está previsto que a las 15.30 comience la reunión con los portavoces de los grupos políticos, con quienes analizará, una a una, el estado de las obras recogidas en el Pacto del Agua, prestando especial atención a aquellos proyectos que presentan mayores dificultades.

Las Cortes y el Gobierno central llevaban meses trabajando para cerrar el calendario. La intención era que el encuentro se produjese “cuanto antes”, pero problemas como la subida de la luz habrían atrasado los plazos.

Fue en abril, una vez superados los peores meses de la crisis sanitaria, cuando el presidente del Parlamento autonómico, Javier Sada, activó el mecanismo para reunir a la comisión mixta. Los últimos varapalos judiciales, que afectan a proyectos estratégicos como Mularroya o Biscarrués, y la reciente presentación del plan hidrológico del Ebro para el tercer ciclo (2021-2027) -que, pese a avalar Yesa, Mularroya, Santolea y Almudévar, aparca 36 obras y veta la construcción de nuevos embalses-, hacían especialmente necesario reunir a las partes.

La última reunión de la comisión tuvo al frente a la popular Isabel García Tejerina. Entonces, el debate se centró en los trasvases, garantizando la dirigente popular que no habría ninguno «que no estuviese acordado». Por esas fechas, el recrecimiento de Santolea -actualmente al 90%- estaba próximo a iniciarse, y el de Yesa -al 77%- estaba contemplado «para finales de 2021». De las 151 actuaciones programadas entre las cuencas del Ebro y el Júcar, 75 estaban terminadas, 18 habían quedado anuladas, tres se encontraban en ejecución y 27 estaban en tramitación. Según cifras del Gobierno central, la inversión alcanzaba los 1.746 millones de euros, un 52% del total previsto. A esta acudirá Ribera, pero no está prevista la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, de quien dependen los regadíos.