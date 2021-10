Cómo viajar más barato por Aragón este puente de noviembre con el bono turístico

Viajar por Aragón siempre es un placer, una realidad que muchos residentes en esta tierra descubrieron en los últimos meses debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. La libertad de movimientos trajo el regreso a los viajes de media y larga distancia, pero muchos viajeros han mantenido el gusto por conocer más a fondo el territorio en el que viven, en vez de dejar para más adelante ese viaje que, al fin y al cabo, tienes muy a la mano. El Bono Turístico Aragonés impulsado desde la DGA es una de las medidas que premian ese afán por conocer mejor Aragón, y en estos días se vive el segundo periodo anual de disfrute de este descuento directo para los usuarios.

Cuándo se ahorra con el Bono Turístico Aragonés y cómo solicitarlo

El Bono Turístico Aragonés es una ayuda directa que cubre el 40% del coste de los servicios subvencionables del viaje, con un máximo de 300 euros. Puede solicitarlo cualquier persona mayor de edad con residencia legal y estable en España; se formaliza a través de las agencias de viajes adheridas al Programa y se concederá por orden de formalización de reservas. En la web turismodearagon.com se puede acceder a la compra del bono por primera vez rellenando un formulario; Una vez rellenado el formulario y enviado, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. También se puede solicitar el bono de nuevo si ya se cumplimentó en su día el formulario de registro; allí también puede consultarse el listado de agencias de viaje adheridas al programa.

Cuidado con los plazos del Bono Turístico Aragonés

Desde la adquisición del Bono hay un plazo de 10 días naturales para formalizar la reserva en cualquiera de las agencias de viajes adheridas. El Bono caduca si no se formaliza la reserva en ese plazo, lo que no impide que se pueda solicitar uno nuevo, aunque condicionado a la lista de espera que pueda existir. Si el código está próximo a caducar, se puede solicitar su renovación en tu agencia, o, en caso de no tener agencia todavía, en el mail bonoturisticoaragones@tragsa.es.

Oferta del Bono Turístico hasta el 20 de diciembre de 2021

El primer periodo de reservas y disfrute del Bono concluyó el 31 de julio, mes y medio después de su inicio. En el actual intervalo, las reservas comenzaron a registrarse el 25 de agosto, aunque el beneficio del Bono no podía hacerse efectivo hasta el 1 de septiembre. El programa sigue abierto hasta el 20 de diciembre, y cada bono debe disfrutarse en el periodo en el que se adquiere.

Solo se puede solicitar un Bono por cada persona y periodo. Los servicios subvencionables son el alojamiento (mínimo de dos noches consecutivas en el mismo establecimiento o en diferentes, exceptuando balnearios y viviendas de uso turístico (VUT); las casas rurales, establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campings, refugios y albergues sí entran. También se subvenciona la manutención en el alojamiento hasta la media pensión, y excluyendo las bebidas alcohólicas. Igualmente están incluidos los servicios de salud y bienestar del alojamiento, las excursiones o servicios deportivos que en él se proporcionen, el aparcamiento y las entradas a parques temáticos o estaciones de esquí. Igualmente se incluyen las actividades prestadas por empresas de turismo activo.

Declaración responsable

Cuando se formaliza la reserva con la agencia de viajes elegida debe firmarse una declaración responsable, integrada en el formulario de solicitud de la ayuda, por la que se otorga la representación para presentar la solicitud de ayuda a la agencia con la que se realiza la reserva y se declara ser mayor de edad, tener residencia legal y estable en España y cumplir los requisitos establecidos en la Orden de bases reguladoras y convocatoria. La agencia de viajes firmará a su vez la solicitud y la subirá a la plataforma junto con el resto de documentación justificativa del viaje. A partir de ese momento la reserva queda confirmada y la persona beneficiaria del bono puede disfrutar del paquete turístico contratado.

