¿Cómo pides la cerveza? ¿Caña, copa o jarra?

De pie, con un codo apoyado en la barra y el cuerpo un poco inclinado, o sentado en una de esas altas banquetas. Esa estampa regresa este fin de semana a la realidad, vuelve el consumo en barra. En la otra mano, la que no está sobre el mostrador, un café, un te, un refresco o una cerveza. Una cerveza, ¿pero de qué tipo?

-Una cerveza, por favor.

​-¿Caña, copa o jarra?

La respuesta depende de la sed, el gusto, la compañía, el tiempo que se tiene para beberla, el momento del día o el estilo del bar. A veces, la contestación no es inmediata, sino que da que pensar. Una a una, estas son algunas de las formas más habituales con las que los clientes piden una cerveza, ordenadas por su capacidad. No obstante, en cada establecimiento tiene una cristalería diferente, lo que hace que la disponibilidad y las medias sean distintas. Sea como sea, todo con dos dedos de espuma y de frente.

Un penalti rápido

Esta es la opción para aquellos que prefieren beber mucho, que solo se quieren quitar el gusto o que van con poco tiempo, aunque hace unas décadas era más frecuente que en la actualidad. Se consumen unos 150 mililitros. Dependiendo del lugar de España donde se reside hay que pedirlo de diferente manera, por ejemplo, en el norte del país es usual que se le llame "zurito".

La mítica caña

Es lo que más escuchan los camareros al otro lado de la barra. Cada bar ofrece un tamaño diferente, de hecho, en algunos establecimientos también se distingue entre grande y pequeña. El recipiente en el que se toma varía: a veces se sirve en copa, mientras que otras es en formato de vaso. La capacidad es algo más que el penalti.

El desaparecido tubo

"Se ha perdido", "está en extinción", "no se pide" o "ya no la tenemos" son algunas de las frases que enuncian los camareros cuando se les pregunta por el tubo. Hace unos años, tal vez ya décadas, era habitual verlos sobre la barra. Este tipo de vaso no solo está pasado de moda para tomar birras, sino también para otras bebidas, ya que tampoco se sirven cubatas como se hacía antes. Sin embargo, no es extraño que en algunos bares del medio rural se ofrezcan bebidas así.

Una copa de color oro

La copa también es bastante popular. Es un formato que permite tomar más cerveza, que equivale, más o menos a un tercio. La capacidad es diferente según el bar donde se pida y el estilo de la copa.

Jarras para brindar

Así piden la cerveza aquellos que tienen más tiempo o sed, ya que tiene una capacidad de casi medio litro. Cilíndrica, robusta y con un asa, algunos modelos también con unos surcos, que cuentan que es para ver mejor el color de la cerveza.

Los anteriores solo son algunos modelos, a los que se suman otros como el vaso de pinta, balón o de tulipa.