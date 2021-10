Arturo Aliaga: "No creo que la imagen que está dando el PAR sea muy buena"

¿Esperaba que los críticos armaran finalmente una candidatura?

Sinceramente, no.

Tres miembros de su gabinete forman parte de ella. ¿Se siente traicionado?

Creo que las cosas se podían comunicar antes y no enterarme por la prensa.

¿Pero se siente traicionado?

Es un poco extraño y sorprendente.

Si finalmente revalida como presidente, ¿los cesará?

Eso lo tendré que pensar el domingo, el lunes, el martes y el miércoles.

Su rival le acusa de no querer pactar una lista de unidad. ¿Qué lo ha impedido?

Mi rival no vino al despacho, sino terceras personas para exigir boicotear nombres a la composición de la próxima ejecutiva. Y no podía aceptar para no traicionar a los leales y fieles que me han apoyado en todo momento, incluso cuando estaba en el hospital. Se extralimitaron en sus funciones de negociación.

Ha presentado 241 avales. ¿Teme que haya tránsfugas a la hora de votar?

Lo que hace falta es que la gente venga al congreso y compruebe nuestro proyecto para reforzar el partido para 2023 desde una posición de moderación y relevancia en el Gobierno. La gente tiene donde elegir.

Dijo que solo seguiría de lograr un amplio respaldo. ¿Qué hará si gana por la mínima?

A ver, a ver. Aquí han cambiado mucho las cosas. En estas turbulencias gente de mi propio gabinete ha formado otra candidatura. Esto no es usual, por lo que cuando vea el resultado lo analizaré con mi equipo, lo meditaré y tomaré la decisión que corresponda.

Y si pierde, ¿dimitirá como vicepresidente?

La vicepresidencia y los acuerdos que cerré con PSOE, Podemos y CHA cubrían toda la legislatura. Tengo que cumplir lo que firmé con el respaldo unánime de la ejecutiva. No pienso tomar la decisión, aunque lo consultaría con mi equipo.

¿Es sostenible seguir si el partido le ha dado la espalda y está en el Pignatelli por un pacto entre partidos?

El pacto se acordó en la ejecutiva y todo era maravilloso hasta mi enfermedad. De color de rosa. Los críticos no han planteado cuestiones políticas de calado y he llevado la aprobación de presupuestos, la estrategia de recuperación y la posición en todas las pnl (proposiciones no de ley de las Cortes). Y nunca ha salido una posición contraria, por lo que ese tema no tiene por qué variar.

Vamos, que no piensa en dimitir.

No tendría por qué dimitir por el bien de Aragón. Y algo tendrá que ver aquí lo personal. En las elecciones, acompañé a mi ahora rival (como candidata municipal) y saqué muchos más votos con la lista autonómica en Zaragoza que ella con la lista municipal. Di la cara en los momentos más complicados del partido.

¿Si una nueva dirección le pidiera que deje el Gobierno, lo acataría?

Lo tendría que pensar, porque los acontecimientos que se han producido son un poco extraordinarios. Y, por tanto, las decisiones a tomar tendrían un componente de extraordinariedad.

¿Hay riesgo de que se rompa el partido?

Nunca he estado en el PAR para romper, siempre echando aceite, y ahora se han destapado de nuevo los viejos designios no sé por qué.

¿Integrará a los críticos en la ejecutiva para coser el PAR si gana?

Si gano será con una ejecutiva, pero si se trabaja, siempre se puede integrar.

¿Qué imagen está dando el PAR?

No lo puede decir yo, se ve desde fuera.

¿No tiene opinión?

No creo que sea muy buena. Pensaba que había una calma, pero como en las películas estábamos navegando y viene un misil que quiere hundir el barco.