La Cámara de Cuentas advierte de que Aragón gastó más en intereses que en inversión en 2019

El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, advirtió ayer en las Cortes de que Aragón "gastó más en intereses que en inversión" en 2019. De acuerdo con el informe de fiscalización de dicho ejercicio, el cuatripartito destinó 178 millones de euros a amortizar deuda frente a los 138 desembolsados en materia de inversiones, un 13% menos que en 2018 y un 60% por debajo de las cifras de 2010.

Otro problema, aseguró Peña, es que este crédito "escaso" no se ejecuta en su totalidad, lo que pone de manifiesto que existen "dificultades burocráticas o de otro tipo" para la utilización de las partidas presupuestadas.

También incidió en que desde 2015 los gastos por cancelación de pasivos financieros se han incrementado un 48% y criticó la "elevada" tasa de temporalidad de la Administración, en "constante incremento" en los últimos años. "Casi la mitad de los empleados públicos, un 46% de media, eran temporales en 2019, un porcentaje que parece preocupante y que en colectivos como el Salud alcanzó prácticamente el 50%", señaló.

El reto, a su entender, es evidente:reducir estas cifras y "dotar de estabilidad a los servicios públicos", especialmente en las áreas de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales para poder afrontar en las mejores condiciones posibles los retos de la recuperación de la crisis sanitaria y los cambios del paradigma de gestión que promueven las nuevas normas de simplificación.

Otro de los ‘peros’ a la cuenta general de 2019 está en los gastos y los ingresos. En este sentido, recalcó que el presupuesto no contemplaba la totalidad de los gastos, y que no era suficiente para pagar los conciertos educativos o las nóminas del Salud. "Aunque estas eran unas cuentas prorrogadas, los créditos se podrían haber ajustado mediante modificaciones desde principios de año y no acabado el ejercicio como se hizo", enfatizó, al tiempo que incidió en que "tampoco hay una previsión adecuada de los ingresos", con partidas en las que los derechos reconocidos han sido inferiores al 50% de su estimación inicial.

En su auditoría "favorable con salvedades en hasta 14 áreas de gestión", la Cámara de Cuentas advierte también de la falta de memorias de cumplimiento de objetivos, de defectos de contabilización en el inmovilizado financiero y de un incorrecto registro de las operaciones de refinanciación.