Solo 4.276 aragoneses han iniciado el proceso de inmunización contra la covid este mes

La campaña de vacunación está llegando ya a su techo en Aragón tras diez meses de un intenso trabajo para inocular al mayor número de personas posible. La inmunización alcanza el 88,56% de su población diana (1.049.555 aragoneses con la pauta completa a partir de 12 años del total de 1.185.134) y cada vez resulta más complicado seguir aumentando este porcentaje. El ritmo se ralentiza. En lo que va de octubre, se han inoculado 16.670 vacunas, 877 de media al día, de las que 6.992 corresponden a segundas dosis, 5.402 a terceras (residencias e inmunodeprimidos) y solo 4.276 a personas que inician el proceso de inmunización. Nada tiene que ver con el mismo periodo de septiembre, cuando se inyectaron 62.588, de las que 18.215 eran para iniciar el tratamiento.

Nadie duda de la efectividad de las vacunas. Informes de Sanidad revelan que solo un 1,12% de los inmunizados se contagian y de los 421 infectados que ingresaron en las ucis desde diciembre, apenas una treintena estaban vacunados. Pese a ello, las campañas de sensibilización no están dando todo el resultado esperado. Se calcula, además, que 100.000 personas se han quedado con la pauta incompleta porque o estaban convencidos de que era suficiente o no quisieron repetir por la reacción que sufrieron en el primer pinchazo. Los datos sobre vacunación del Ministerio de Sanidad revelan que un 24% de los jóvenes de 30 a 39 años que viven en Aragón y un 21% de los de 20 a 29 años, unos 61.200, no han recibido aún ninguna dosis contra la covid.

Y es que a pesar de las altas tasas de inmunización que se han logrado ya en Aragón, se observan diferencias entre las coberturas en las 122 zonas básicas de salud de los ocho sectores sanitarios de la Comunidad. Mientras que 35 centros de salud no llegan al 80%, solo nueve superan o igualan la media autonómica. La Almunia de Doña Godina encabeza el listado con las zonas de salud con menor porcentaje de vacunación que maneja la Consejería de Sanidad, con el 71,2% de los mayores de 12 años inmunizados frente al 88,56% del conjunto de Aragón. Le siguen Castejón de Sos (71,5%), Sarrión (71,7%), Fraga (72,1%) o Parque Goya (72,3%).

Zonas básicas de salud con menor cobertura de vacunación. Heraldo

Según explica la coordinadora del centro de salud de La Almunia, Gema Manjón, la escasa tasa entre la población diana es "engañosa" porque "en verano se incluyó a mucha gente que llegó a trabajar" pero que ahora ya no viven en la zona. En total, de las alrededor de 16.500 tarjetas sanitarias de este centro figuran unas 4.400 personas sin vacunar. De esta cifra, tienen controladas solo a 400, con las que se intenta hacer captación activa.

El Departamento de Sanidad centra desde hace semanas sus esfuerzos en llegar a las personas reticentes que no se han inoculado hasta el momento y mantiene las jornadas de vacunación sin cita, la inmunización en empresas y el envío de mensajes personalizados. Además, para tratar de convencerles se han iniciado conversaciones con colectivos de extranjeros y religiosos.

Un concepto sobre el que trabajan los expertos es el de la población susceptible al contagio: aquella que no está inmunizada más los menores de 12 años, teniendo en cuenta la probabilidad de fallo de la vacuna. Un número estimado sería de 279.273 ciudadanos. Para Enrique Bernal, investigador principal del grupo de Ciencia de datos para la investigación en políticas y servicios sanitarios del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), hay zonas básicas de salud que tienen más de un 25% de población con riesgo de contagio. "Es un fenómeno complejo -asegura- pero son, sobre todo, aquellas áreas con más niños (por tanto susceptibles), más personas de menos de 45 años, una alta tasa de vacunados con una sola dosis y subgrupos de población extranjera que, o bien porque son temporeros o bien por cuestiones culturales o religiosas, no se vacunan". Desde el IACS han analizado todos estos factores y han observado que hay zonas básicas de salud con altos porcentajes de población susceptible de vacunar: La Almunia (32%); Calatayud Urbano, Delicias y San Pablo (28%); Monzón Urbano y Oliver (27%); y Fraga, María de Huerva, Cariñena, Épila o Venecia, con el 26%. "Son poblaciones jóvenes, más bien urbanas y con población flotante".