Concentración de apoyo a la plantilla de IDL en Figueruelas

Una decena de trabajadores de la contrata IDL Automotive Logística y Secuenciación, a la que PSA rescindió el contrato este sábado, y que hoy tienen que subir a descargar camiones a las 5.30 no estarán solos. El comité de empresa acudirá con ellos y ha convocado una concentración de apoyo a las 5.20 en la que participarán delegados y familiares de los empleados de IDL que de repente ven peligrar sus empleos. «Nadie les ha dicho que no vayan a trabajar. Así que subirán pero no saben si les dejarán entrar a la fábrica», dijeron fuentes del comité.

Desde OSTA reivindican el mantenimiento del empleo. «No sabemos si esta situación es culpa de IDL o de Stellantis pero repudiamos la manera de tratar a las personas que componen la plantilla como si fueran un numero de usar y tirar».

CGT también exige a Stellantis, a través de un comunicado, «la inmediata subrogación de los 186 trabajadores afectados por esta medida unilateral», al entender que «no son responsables de la situación que se ha creado» y «no deben ser víctimas de unas políticas empresariales que evidencian «una falta de respeto total hacia la plantilla de las subcontratas y de la fábrica».