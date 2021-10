Diez minutos con Gasol

Los héroes deportivos suelen ser personas inalcanzables porque no bajan a la calle y pretenden que solo los veamos con copas y medallas. Pero Pau Gasol ha sido todo lo contrario porque su imagen ha sido un ejemplo solidario pegado a la realidad. Desde el baloncesto él se ha convertido en un símbolo para miles de chicos y chicas, de sus padres y de sus abuelos, que lo adoran. Por eso su despedida de ayer del deporte forma parte de la historia de este país, del siglo XXI. Junto a sus compañeros, Gasol ha convertido el baloncesto en un modelo a seguir.

Hace cinco años, tuve la suerte de hacerle una entrevista para HERALDO en un pabellón simbólico, el Madison Square Garden, en Nueva York. Jugaba su equipo de entonces (Bulls) y ese día de marzo de 2016 le cogió con una rodilla inflamada. Nos vimos en los pasillos y fueron diez minutos maravillosos. «Quiero seguir siendo un ejemplo y que me admiren por lo que hago», fue el titular de aquel rato tan majo, cuando todo el mundo lo aplaudía desde sus rincones. «Tengo la suerte de ocupar una posición en la que me admiran por lo que hago. Trataré de mantener la responsabilidad y el liderazgo en lo siguiente que haga, sea la aventura que sea a lo que me dedique. Quiero seguir teniendo un impacto positivo en la sociedad», agregó Gasol ante una pregunta que parecía haber diseñado alguno de mis tres hijos, jugadores de baloncesto.

Solo me queda darle las gracias por sus 21 temporadas, muchos partidos gloriosos entregados a la selección española, con el Mundial que lograron y los dos subcampeonatos olímpicos, o los dos anillos de la NBA. Y por ser tan buena gente, muy cercano a todos.