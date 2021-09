Faci dice que repetir curso no soluciona los problemas de aprendizaje de los alumnos

La octava ley educativa de la Democracia, la Lomloe, más conocida con el nombre de la exministra Celaá, tuvo su dosis de protagonismo este viernes en el Parlamento aragonés. El consejero de Educación, Felipe Faci, salió en su defensa y aseguró que repetir curso no es una solución a los problemas de aprendizaje de los alumnos que no promocionan por no haber aprobado las asignaturas necesarias.

Así contestó a una interpelación del diputado de Ciudadanos, Carlos Trullén, en la que criticó que en la nueva norma desaparece el límite máximo de materias suspendidas tanto para pasar de curso en la ESO como para obtener el título, y que también abre la puerta a conseguir el de bachillerato con una materia no aprobada. Trullén mencionó que España es el país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) con mayor proporción de alumnos repetidores en secundaria y que esta tasa cuadruplica la media internacional. Respecto a Aragón, señaló que la tasa de idoneidad en 15 años (relación entre escolares que se encuentran matriculados en el curso teórico adecuado para su edad y la población de dicha edad) es de un 72,6%. Lo que se traduce en que "uno de cada cuatro alumnos aragoneses ha repetido en algún momento".

Por su parte, el consejero del ramo tiró también de datos para dejar patente que repetir curso no garantiza que un alumno vaya a mejorar su rendimiento. Así, según los datos que ofreció, el 41% de los repetidores mantienen un nivel bajo de competencias en el curso que vuelven a hacer, un 58% mediano y solo un 1% excelente.

El debate entre Faci y Trullén tuvo más tintes ideológicos que otra cosa. El consejero de Educación provocó murmullos en la bancada cuando aseguró que históricamente los socialistas son los que se han tenido "que esforzar más para sacar adelante a sus hijos". Una afirmación con la que respondió al representante de Cs, que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "no valorar el esfuerzo" al "regalar" los títulos. Le urgió a conseguir que "la Ley Celaá no baje el nivel educativo en las aulas aragonesas". "Nadie va a aprobar y titular si tiene competencias claras y fundamentales suspendidas", concluyó Faci.

La falta de personal de enfermería, fisioterapeutas y auxiliares de educación especial y de infantil en este inicio de curso en varios colegios e institutos fue otro de los temas educativos que se abordó en la sesión. La diputada popular Pilar Cortés afeó al consejero del ramo la carencia de estos profesionales en al menos ocho centros que citó con nombres y apellidos.

Faci alegó que estos recursos se conceden en función "de los informes que hacen los equipos de inspección". No entró en detalles, ya que, dijo, en la interpelación se le preguntaba por la política general, pero sí le recordó, por ejemplo, que desde 2015 el número de auxiliares en educación especial ha aumentado de 203 a 417.

Escuela de Enfermería de Teruel

El capítulo universitario se centró en la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel, por la que preguntó el diputado del Partido Popular Jesús Fuertes. La consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, anunció que este centro, que actualmente funciona en un almacén de dos plantas en un calle del Ensanche, se integrará en el campus de Teruel cuando se construyan las instalaciones previstas en el antiguo colegio de Las Anejas que ha cedido para ello el Ayuntamiento turolense.

Eso sí, para la puesta en marcha de estas instalaciones, que incluiría aulas y laboratorios, no hay un calendario. Sobre la posibilidad de que los 126 alumnos de este grado puedan trasladarse antes al campus, Díaz reconoció que hay "dificultades" por falta de "infraestrucuras adecuadas".

S. C.