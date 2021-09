Irene Vallejo defiende las humanidades y José Joly y News Media Europe, el buen periodismo

Todos los premiados expresaron en sus discursos emoción y agradecimiento tras recibir los galardones que anualmente concede HERALDO, que este año llegaban a su XVIII edición. El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el vicepresidente de este periódico, Fernando de Yarza Mompeón, entregaron el Premio HERALDO a los Valores Humanos y el Conocimiento a la escritora y filóloga aragonesa Irene Vallejo, autora de ‘El infinito en un junco’, un fenómeno literario traducido a más de 30 lenguas distintas que ya va por su edición número 41, y del que se han vendido más de 350.000 ejemplares. Vallejo tuvo palabras de agradecimiento a HERALDO y la familia Yarza, "tan comprometida con Aragón", así como a los miembros del jurado y a Javier Lambán "por este feliz reencuentro y gracias a quienes me habéis acompañado en estos años con vuestras palabras. Me habéis arropado con estas sábanas de papel. Gracias al periodismo, un oficio donde continúo sintiéndome una recién llegada ávida de aprender", expresó.

La galardonada con el Premio HERALDO, a los Valores Humanos y el Conocimiento quiso recordar en su discurso la primera vez que entró en el vestíbulo de HERALDO cómo nació su relación con este diario. "Por entonces, yo era una filóloga clásica recién salida de la universidad. Llevaba a cuestas el fardo de las habituales previsiones funestas sobre el futuro laboral de los estudiantes de letras. Como todos los jóvenes, necesitaba que alguien confiara en mí para aprender a confiar yo misma. Acudí con una propuesta excéntrica y de remotísimas posibilidades de éxito a Guillermo Fatás, mi gran profesor de Historia Antigua. Y él -prosiguió-, en lugar de desoírla, me concertó un encuentro con Encarna Samitier. Mi plan ilusionado, quizá iluso, era escribir una columna semanal que respondiera a ese estribillo que escuché durante tantísimos años: ¿para qué sirve la historia?, ¿para qué sirve la filosofía, el latín, el griego?".

De esta manera, la escritora contó que quiso ser "la reportera que pregunta sus opiniones sobre la actualidad a los sabios griegos y romanos que ya hablaron de nosotros hace dos mil años. En la vida de todos hay momentos y encuentros que te definen y ahí sucedió el mío. Y fui muy afortunada -reveló-. Charlé con Encarna en el zaguán de HERALDO y no fue un azar. Estaba entrando en una nueva etapa de mi vida y ella fue el hada del atrio. Creyó en la idea, creyó en todo lo que podía enseñarme. De ella he aprendido lo que sé sobre el arte de escribir columnas, un género que en la ciudad del Pilar parece un destino manifiesto. Al abrigo de las páginas de HERALDO he encontrado otras hadas y hados favorables, mis queridísimos José Luis Melero, Luis Alegre, Fernando Sanmartín, Antón Castro, José Luis Cano, Jesús Frago, Víctor Orcástegui, Ana Alcolea...".

La autora señaló que para ella la cultura es "una conversación incesante. Es sobre todo compañerismo y convivencia. La atmósfera vibrante y creativa que nos nutre a todos nace de muchísimos gestos y de incontables contribuciones".

El presidente del Grupo Joly, con Paloma de Yarza, quien le entregó su galardón Duch/Marco/Mestre

Vallejo hizo mencionó a escritores que han dejado su huella en HERALDO a lo largo de sus 126 años de historia, "desde Pérez Galdos a Pío Baroja, de Joséfina Carabias a María Zambrano, de Sender a Tomeo, Félix Romeo, Soledad Puértolas, Sergio del Molino, Ignacio Martínez de Pisón o Antón Castro, que continúa desde ‘Artes & Letras’ esta brillante tradición literaria".

No quiso hablar de su libro, sino de generosidad, contando su propia historia, un camino "que no parecía bien encaminado" pero por el que logró abrirse paso gracias a su perseverancia, aunque "muchas veces temí que este sueño, el sueño de escribir libros, fuera después de todo demasiado grande", contó.

Y así, sin "ninguna certeza, excepto la presión de los años que iban pasando, enarbolé la terquedad autóctona, esa cabezonería tan nuestra. Soy esta historia, la peripecia de un largo camino que parecía insensato. Lo que sostiene el edificio de la cultura es el esfuerzo y una inmensa dedicación. Se trabaja mucho en la vida bohemia", apostilló.

También tuvo palabras para la sanidad pública: "Siento una deuda profunda, íntima, que me ha acompañado en esta quijotesca odisea" y agradeció que este periódico oriente el foco "hacia esta dimensión esencial, cardinal de la sociedad. Esa palabra, cardinal, es un término latino que se plasmó en las ciudades romanas, como nuestra Cesaraugusta, en sus calles principales, cardo y decumano, los ejes de la urbe también es pariente de cardia, corazón. Y eso son las humanidades para mí, caminos, latido".

"Me conmueve pensar que he crecido en una comunidad que quiere apoyar los sueños de todos sea cual sea su barrio, su periferia, su calle o su decumano, con otras reglas del juego. Sin estos espacios que abren sus puertas, que sanan, que enseñan, que curan y educan ‘El infinito en un junco’, este libro de buen amor a los libros, no existiría. Gracias a la sociedad que hace posible lo impensable, pese a las críticas necesarias, pese al dolor y la prueba que estamos sufriendo no olvidemos lo que funciona. Hay un gran proyecto en marcha, hagámoslo infinito", concluyó.

El Premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo, que honra la memoria de quien fuera fundador del diario, le fue entregado por Paloma de Yarza López-Madrazo, presidenta de HERALDO, al presidente del grupo de comunicación Joly, José Joly, reconociendo así su brillante trayectoria profesional.

Joly comenzó su discurso de agradecimiento resaltando que "este es un premio que me hace verdadera ilusión porque lo recibo de mis más queridos y admirados colegas. Verdaderamente, creo que compartimos muchas cosas en este oficio de editar periódicos".

Acto seguido, quiso remarcar que se trata de un reconocimiento "colectivo" antes que personal, "que responde a la historia del ‘Diario de Cádiz’, de mi familia y, en cierta medida, a sus valores". El presidente del Grupo Joly rememoró los orígenes de su empresa, que se remontan a 1867. "Federico Joly Velasco pensó entonces que un periódico independiente que estuviese al margen de los avatares políticos podía tener el favor de los lectores y arraigar. Así ocurrió. Tenía experiencia porque como propietario de una industria gráfica veía cómo los periódicos que se editaban fracasaban muy pronto, entre otras cosas porque no había base industrial ni un proyecto a largo plazo. Federico Joly ideó un periódico independiente, más informativo que de opinión, pero lo centró sobre todo en lo que él llamaba la defensa de los intereses morales y materiales de Cádiz y su departamento marítimo. Y así se convirtió en el modo de vida de una familia durante todas las generaciones posteriores", añadió.

José Joly destacó que el diario decano de la prensa andaluza se ha mantenido a lo largo de su historia pese a vivir momentos difíciles, como la Guerra Civil y la posguerra, y otros más alentadores. Así llegó a la "feliz época de la democracia, que supuso una enorme prosperidad para nuestro sector. Le debo a mi padre y a mi tío que hicieran la transformación adecuada en aquellos años".

José Joly tomó las riendas del negocio cuando falleció su padre, en 1987. "Yo tenía 23 años y mi tío me tuteló, me aconsejó, me guió, desinfló con paciencia mis ínfulas juveniles de manera tal que no me hiciera perder la autoestima ni generarme inseguridades. Todo lo contrario. Ahora con la perspectiva de los años le estoy enormemente agradecido", reconoció.

Para terminar recalcó que en la vida, "al final, hay muy pocas decisiones importantes". Joly tomó tres que han marcado el rumbo de su vida. La primera fue aceptar el reto de liderar el Grupo Joly, "una decisión que condicionó mi vida y de la que no me arrepiento", dijo. Otra fue la de pasar a ser un grupo regional. Y la tercera, en el terreno personal, "la elección de compañera de vida. Estoy muy satisfecho de haber encontrado a Marita Rufino en mi vida y poder haber formado con ella una familia".

Wout van Wijk y Tom Nauta, con el Premio HENNEO, junto a Fernando de Yarza López-Madrazo y José Luis Aguirre Duch/Marco/Mestre

El Premio HENNEO, creado en 2017 para reconocer a personas que se hayan distinguido en la defensa de Aragón o de valores como la libertad, la justicia y la igualdad, que coinciden con los principios editoriales del grupo de comunicación, fue recogido por Wout van Wijk y Tom Nauta, director ejecutivo y vicepresidente de la Asociación Europea de Editores (News Media Europe -NME-), que agrupa a más de 2.400 periódicos y a editores de 11 países. El galardón fue entregado por José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja, y Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO y de la Asociación Mundial de Periódicos y de Editores de Noticias.

A través de un vídeo, la ‘incoming president’ de la Asociación Europea de Editores (News Media Europe), Victoria Svanberg, que lidera la asociación de medios de información de Suecia y representa a la cuarta generación de la empresa familiar NWT Media, un potente y carismático grupo de medios locales y regionales de su país, expresó su agradecimiento: "Como próxima presidenta de News Media Europe, es un gran honor recibir el Premio HENNEO esta noche en nombre de nuestra asociación. Es un reconocimiento muy importante a la labor realizada estos últimos años".

Svanberg apuntó al final de su discurso que "el Premio HENNEO supone un gran estímulo para todos los integrantes de News Media Europe. Nos enorgullece enormemente unirnos al distinguido grupo de personas que recibieron el premio en años anteriores. Seguiremos trabajando con nuestros socios, que creen en los principios que son esenciales para nosotros: preservar la libertad de prensa, construir un futuro sostenible para nuestro sector y garantizar que los contenidos se protegen como es debido".