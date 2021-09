Discurso del presidente de HENNEO, Fernando de Yarza López-Madrazo

Presidente de la Comunidad Autónoma.

Me van a permitir un inciso en esta salutación. Querido Javier, este año nos alegra, me alegra, más que ningún otro tu presencia en este acto, que te agradecemos muchísimo y que es la mejor señal de que estás superando con éxito la enfermedad que con tanta entereza y tanta ejemplaridad has afrontado.

Autoridades, premiados. Señoras y señores.

Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche en la ceremonia de entrega de los Premios HERALDO que, un año más, honran la memoria de Antonio Mompeón, gran impulsor de nuestro diario, cuando cumplimos 126 años del lanzamiento del periódico, buque insignia de HENNEO.

Quiero que mis primeras palabras vayan dedicadas a recordar a una persona muy querida por todos nosotros, consejero de esta casa, profesional brillante y mejor persona, nuestro querido y añorado Pepe Longás, que nos dejó hace unos meses después de luchar largamente contra una grave enfermedad. Querido Pepe, no te olvidamos.

Al igual que año pasado, en el que tuvimos la fortuna de contar con la presencia de Sus Majestades los Reyes, a los que reconocimos con el Premio HERALDO 125 Aniversario por su extraordinaria contribución en defensa de nuestros valores democráticos y constitucionales, volvemos a juntarnos en circunstancias extraordinarias, fruto de esta maldita pandemia que tantas vidas ha truncado.

Pero a momentos extraordinarios, premiados extraordinarios.

Muchas felicidades, Irene. Al Premio Aragón 2021 sumas el de Valores Humanos y el Conocimiento de HERALDO, en reconocimiento a tu brillante trayectoria y a tus éxitos que sentimos como propios. Porque siempre serás, para nosotros, parte de HERALDO.

Digo siempre, aunque nuestros amigos y socios de Prisa te hayan fichado como columnista estrella… Por cierto, al igual que han hecho con nuestro ya exdirector general Carlos Núñez, del que nos sentimos especialmente orgullosos de verlo al frente de primer grupo de prensa y radio de España. Enhorabuena, Irene.

Pepe Joly Martínez de Salazar es para mí todo un referente, un ejemplo a seguir. Un editor en mayúsculas. Heredero de una saga familiar decana de la prensa en España, Pepe, con el apoyo de su mujer, la vanguardista pintora sevillana Marita Rufino, de toda la familia Joly y de un extraordinario equipo de profesionales, algunos de ellos nos acompañan esta noche, como sus directores generales Felipe Granados y Tomás Valiente, así como el prestigioso director del ‘Diario de Sevilla’, José Antonio Carrizosa, ha liderado un inteligente proceso de transformación que, comenzando desde el ‘Diario de Cádiz’, se ha convertido en el grupo de cabeceras líderes de la prensa en Andalucía.

La familia Joly ha sido siempre leal a unos valores inherentes a Cádiz y a su diario y que, además, en HERALDO compartimos plenamente: libertad y Constitución. Querido Pepe, mi más sincera enhorabuena.

Siguiendo con las felicitaciones, me van a permitir que las haga extensivas a Paloma e Íñigo de Yarza, nombrados recientemente presidenta de HERALDO DE ARAGÓN y consejero delegado de HENNEO.

Paloma va a dar continuidad a una saga de mujeres, seis consecutivas, que como ha apuntado la nueva presidenta en su discurso, han dirigido HERALDO los últimos 80 años. Estoy convencido de que va a ser una gran presidenta, con personalidad propia, y con lealtad inquebrantable al legado que Pilar y Fernando de Yarza nos han dejado.

Por su parte, Íñigo ha trabajado codo con codo con Carlos Núñez estos últimos siete años y, junto a Sergio López y su galáctico equipo, han sido los artífices de un caso de éxito empresarial impresionante, Hiberus. Con más de 1.500 profesionales se ha convertido por derecho propio en una de las empresas tecnológicas con mayor crecimiento en Europa.

Los tres hermanos formamos un equipo absolutamente complementario que, junto a nuestro leal socio, Ibercaja, un equipo directivo totalmente comprometido y una plantilla perfectamente identificada con el proyecto, garantizan que Aragón pueda seguir contando por muchos años con una de las empresas periodísticas más sólidas de nuestro país.

Hemos alcanzado más de un 70% de ciudadanos vacunados, lo que nos acerca a la tan buscada inmunidad de grupo. Lo cierto es que los datos son alentadores y parece que el final de esta pesadilla de la covid se acerca a su fin, por lo menos en lo que respecta a su fase más crítica.

Nuestro reto para los próximos meses consiste en recomponer el importante daño que la pandemia ha infligido a la economía, y ahí van a jugar un papel muy importante los fondos europeos Next Generation, así como el necesario consenso entre agentes sociales, trabajadores y empresarios.

Las empresas son la clave de la recuperación. Desde HERALDO hemos apoyado siempre las políticas encaminadas a captar inversiones de fuera de Aragón, ya fuera de compañías de otras comunidades o de multinacionales extranjeras; incluso hemos respaldado activamente a nuestro Gobierno cuando estas últimas han tenido la tentación de deslocalizarse.

Pero desde esta legitimidad que nos da esta inequívoca posición editorial de apoyo hacia las empresas foráneas, me van a permitir que esta noche reivindique el papel de los empresarios aragoneses, que crean empleo y riqueza aquí y, además, nunca se deslocalizan, todo lo contrario. Como reza el lema de Saica, primera compañía local por facturación: ‘Vamos de Aragón a Ohio’.

Muy especialmente quiero fijarme en aquellos empresarios aragoneses que van más allá y que suman a los éxitos de sus compañías compromisos con proyectos estratégicos en nuestra tierra, ya sea en el deporte, la nieve, el tercer sector o la cultura.

En muchas ocasiones, ese compromiso les reporta un importante desgaste no solo material, también reputacional y personal.

¿Acaso alguien en esta sala piensa que César Alierta buscaba notoriedad cuando invirtió en el Real Zaragoza? ¿O que Alfonso Soláns hizo lo propio en Candanchú porque esperaba pingües dividendos económicos?

Más bien Alierta y sus socios evitaron hace siete años la inminente desaparición del equipo de fútbol más emblemático de la Comunidad, los mismos siete años que Candanchú llevaría cerrada si Soláns y sus compañeros de aventura no hubieran inyectado millones de euros para rescatar la mítica estación invernal altoaragonesa.

Reynaldo Benito con Emilio Garcés y sus socios han paseado el nombre de Zaragoza y nuestra región por toda Europa con el Casademont de baloncesto; Forestalia y Levitec patrocinan al voley Teruel o al basket en Huesca y los apasionados y geniales hermanos Sierra siempre han apoyado decididamente a nuestro Real Zaragoza, al igual que cervezas La Zaragozana.

Paco Arrese y otros empresarios, sin un euro de dinero público, hicieron realidad el colegio de educación especial de Atades -San Martín de Porres- y la labor que realiza la Fundación Sesé resulta encomiable.

La pujante Plaza 14 evitó que el concurso de explotación de la nueva estación de Canfranc quedara desierto, con el consiguiente riesgo de haber reeditado el desastre del balneario de Panticosa, convertido tristemente en un mausoleo del despilfarro. Y todos recordamos la exitosa operación de compra y posterior cesión al Salud, coordinada desde CEOE Aragón, de un importante contingente de material sanitario, valorado en varios millones de euros, donado por sus asociados al inicio de la pandemia. Por no hablar de la impresionante labor que las instituciones financieras realizan en el mundo de la cultura.

Todos ellos, y otros muchos a los que pido que me disculpen, son un orgullo para Aragón y su imagen se ve todavía más realzada por la actitud de aquellos que, haciéndose llamar empresarios, solo afloran cuando hay que repartir una subvención, una dádiva o una adjudicación.

Por eso desde HERALDO vamos a seguir apoyando decididamente a estas empresas e instituciones realmente comprometidas. Y lo haremos con toda determinación y sin ningún complejo.

Insisto, desde la objetividad informativa y periodística, pero sin el más mínimo complejo.

He querido dejar para el final mi reconocimiento para el Premio HENNEO, que este año ha recaído en News Media Europe, a cuya presidenta acabamos de escuchar desde Estocolmo. A su vicepresidente. Tom Nauta, de la asociación holandesa de periódicos, y a Wout van Wijk, secretario general de la organización, les agradezco especialmente que nos acompañen presencialmente esta noche.

Esta asociación nació en 2016 y HERALDO DE ARAGÓN, comisionado por la Asociación Española de Editores, jugó un papel fundamental en su génesis, ante los intentos infructuosos para que la European Newspaper Association modernizara su anquilosada gobernanza, que estaba completamente caduca, con algunos miembros que sumaban más de 40 años en el cargo, y sin una sola mujer en su consejo de administración.

Un esfuerzo de transformación en el que tuvieron un papel esencial su presidente, el noruego Ivar Rusdal, y Lord Black of Brentwood, vicepresidente y mi gran mentor en Europa, editor del prestigioso diario ‘The Telegraph’, y uno de los activistas homosexuales más influyentes en Gran Bretaña. Como no fue posible, fundamos News Media Europe, con una filosofía del sector más liberal, igualitaria y progresista.

HERALDO está muy orgulloso de haber participado en el lanzamiento de una asociación de la que forman parte 2.500 periódicos de 13 países europeos, con un fantástico equipo en Bruselas que lidera Wout Van Wijk, que está totalmente comprometido con la sostenibilidad de la prensa de calidad, su libertad, así como de la reconversión al mundo digital de periodistas y editores.

El legado tras seis años de presidencia de HERALDO en News Media Europe, además del afianzamiento del proyecto y la consolidación del excelente equipo, es un consejo de alto rendimiento, compuesto al 70% por mujeres, con la premiada Victoria Svanberg al frente como presidenta, y Paloma de Yarza como nueva vicepresidenta representando a España.

En cuestiones de género, y como dice mi admirado presidente de ‘Diario de Navarra’, «sin alardes innecesarios», unos provocamos cambios transformadores mientras otros practican el postureo y se quedan en lo superficial.

‘Dear Tom, dear Wout.

It has been a honor working with you all these years. I want to remember Ebbe, David, Jeanette, Irene and especially the boss, Guy. Wout, thank you for giving trust us and giving the best of yourself. Tom, thank you very much for your generosity, for being the mastermind and always taking care of all of us. It has been a wonderful trip, and I am sure Victoria and Paloma will consolidate the project. Congratulations for the award’. Felicidades.

La asociación mundial no pudo celebrar finalmente su congreso de 2020 que iba a tener lugar en Zaragoza por culpa de la covid, que también ha limitado el apoyo y respaldo que, como primer presidente español de la WAN, quería dar especialmente a nuestros colegas latinoamericanos, tan amenazados en el ejercicio de su profesión.

Practicar el periodismo libre en las dictaduras comunistas como Cuba, Venezuela o Nicaragua es jugarse literalmente la vida, al igual que en Perú, cautivo de un gobierno títere tutelado en la sombra por los terroristas de Sendero Luminoso.

La situación en el populista México de López Obrador es tremendamente difícil, mientras en Brasil, el presidente Bolsonaro, sigue presionando a periodistas críticos de forma intolerable.

En otras partes del mundo vemos prácticas similares, con la dictadura comunista china cerrando periódicos y encarcelando periodistas en Hong Kong, con su habitual instinto liberticida.

En el capítulo de buenas noticias, Donald Trump, conocido acosador de periodistas independientes, fue afortunadamente expulsado de la Casa Blanca, aunque viendo el arranque del mandato de Joe Biden, y su vergonzosa huida de Afganistán, igual hace bueno al populista republicano en lo que se refiere a política internacional.

Hablando de Afganistán, y aprovechando que esta noche contamos con una magnífica representación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quería destacar la heroica acción de rescate llevada a cabo por nuestros pilotos en el peligroso escenario afgano, en pleno avance de la ofensiva talibán, y rendir un sentido homenaje a los caídos en servicio, muy en especial, a los fallecidos en el accidente aéreo de Turquía.

Desde HENNEO, queremos participar a la Policía, a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas que son todo un orgullo para nuestro país, y mostrarles el más sincero agradecimiento por su abnegada labor, poniendo en riesgo sus propias vidas en muchas ocasiones para proteger las de sus compatriotas, tanto en países remotos en misiones internacionales, como en la más cercana comisaría de Vía Layetana, defendiendo siempre, el Estado de derecho, el orden constitucional y la dignidad de España.

En septiembre del año que viene, si la pandemia lo permite, Zaragoza acogerá el Congreso de la Asociación Mundial de Periódicos de 2022. En nuestra ciudad se darán cita periodistas y editores de todos los continentes y más de 140 nacionalidades, y como dice el director de HERALDO, de los que ponen y quitan gobiernos en el mundo.

Será una oportunidad inmejorable de descubrir a estas personalidades cómo es el Aragón del siglo XXI, su pujante sociedad, su cultura, su gastronomía y sus gentes acogedoras. Esta fue la motivación de HERALDO en su apuesta para con WAN-IFRA; la de proyectar la imagen de Aragón al mundo.

Será la ocasión perfecta para mostrar a estos influyentes líderes de opinión venidos de todos los rincones del planeta lo maravilloso que resulta este proyecto compartido, mal que les pese a ‘jordis’, ‘oteguis’ y ‘puigdemones’, que se llama España.

Muchas gracias.