Biescas Aventura, tirolinas y algo más en Arratiecho

El verano ha sido esperanzador para el sector turístico en general y el valle de Tena en particular. Buenos niveles de ocupación, gran afluencia a los negocios de restauración y redescubrimiento del cada vez más valorado (y ‘normal’: ya no es cosa de naturófilos o deportistas vocacionales) turismo verde. Dentro de este segmento, las empresas de deportes de aventura están viviendo un repunte considerable, sobre todo aquellas que no limitan su impacto a una sola estación. Es el caso de Biescas Aventura y su principal apuesta, el parque de tirolinas y diversión en la naturaleza situado en el bosque de Arratiecho de la localidad pelaire, ya cerca de la vecina Gavín.

La pareja formada por Salvador y Gloria, llegada desde la sierra madrileña, daba fe hace algunos días de las bondades que atesora el parque. Además, su hijo Nacho compartió el disfrute experimentado por sus padres y Nacho la familia de las tirolinas. Victoria Niño ha trabajado este verano en el parque. "El gerente actual es Ricardo Vaz, que también ha venido llevando la Terraza de Arratiecho, a la entrada, y que tiene la taberna holandesa Gouda en la calle Mayor de Biescas. Este parque busca ofrece la diversión más sana a todos los grupos de edades, y nuestras entradas se venden por edad y altura. Hay dos zonas, la baja y la alta; la alta es para clientes con una estatura mínima de 1,55 m por una cuestión de la altura de los enganches de la llamada línea de vida y cuerda de seguridad; si suben niños más pequeños deben ir acompañados por un adulto que se ocupe de enganches y desenganches. En la parte baja, aunque también se requiera la supervisión de un adulto, los niños pueden ir más libres. En el circuito azul deben ser dos las personas con más de 1,55 m, debido a los enganches de las lianas que hay allá. Nosotros equipamos a todos al llegar y damos un curso rápido sobre los enganches, las precauciones y lo que no se debe hacer; los monitores en el parque están atentos en todo momento para solucionar cualquier eventualidad;

La mayor atracción del parque son las tirolinas; de hecho, tienen un circuito elevado específico con seis saltos. "Es un parque perfecto para que los no iniciados en escalada o vías ferratas se familiaricen con el uso de estos equipos; además, es muy divertido. También puedes hacer arborismo, escalada y tránsito de puentes".

Jesús González trabaja aquí desde 2013, dos años después del nacimiento del parque. "Lo fundaron Carlos y Mariví, y en 2015 lo cogió la gente de Lacuniacha. Ricardo se encarga desde este año y estamos contentos: vienen familias con hijos, parejas y grupos de amigos, eventos de empresa, despedidas de soltero, muchos ingleses y franceses... y por cierto, este parque fue el primero de Europa de este tipo en hacer actividad nocturna con leds, allá por 2013".

Artículo incluido en la serie 'Aragón es Extraordinario'.