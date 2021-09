El verano dispara la ocupación y la facturación en el Pirineo tras ocho meses de "ruina"

El Pirineo aragonés acaba de despedir un agosto "espectacular" que sigue la senda de julio, cuando los hoteles batieron el récord de pernoctaciones de ese mes (244.0000). Se redondea así un verano "de los que marcan época", según los empresarios, y que da oxígeno al sector al dispararse la ocupación y la facturación en hospedaje, restauración, actividades deportivas, comercios... Aun así, recuerdan que vienen de ocho meses de "ruina económica" por lo que están lejos de recuperar todo lo perdido por la crisis.

Pese al lógico bajón de final de agosto, el presidente de la Asociación Turística del Valle de Benasque, José María Ciria, confía en que septiembre sea también "un buen mes". Se alegra, además, de que el verano está beneficiando a todos los subsectores "porque la gente ha estado durante mucho tiempo encerrada y sin poder gastar y se nota que tiene ganas de salir, vivir la vida, comprar lo que les apetece, comer en los restaurantes...". Por ello, mira ya con optimismo a la temporada de esquí "porque después de estar casi dos años en blanco, los aficionados lo cogerán con muchas ganas".

Con todo, Ciria deja claro que "lo que perdimos el último invierno es imposible de recuperar" porque aunque junio, julio y agosto hayan registrado una grandes ocupaciones, "tenemos que trabajar todo el año para mantener los negocios abiertos y estar casi parados desde octubre hasta mayo ha sido una barbaridad".

En Sobrarbe también han recuperado este verano las cifras de visitantes anteriores a la pandemia (la Oficina Comarcal de Turismo, situada en Aínsa, registró en julio y agosto 22.337 visitas, solo un 8% menos que en 2019) gracias al turismo nacional, según la presidenta de la asociación turística, Paz Agraz. No obstante, coincide con su homólogo del valle de Benasque en que estos buenos resultados "ayudarán sobre todo a que no cierren más empresas después de una crisis tan tremenda". Aun así, confía en que no lleguen nuevas olas de contagios y esta tendencia se alargue en otoño.

Los cámpines: "De solo dos meses es imposible vivir"

Los cámpines del Pirineo, que suponen el 80% de todo Aragón, también han recuperado cifras de 2019, según el presidente de la asociación de empresarios. José Manuel Ferrero reconoce que las reservas del 15 de julio al 15 de septiembre han superado las expectativas "porque al no contar este año con el cliente extranjero, que supone un 40% del total, creíamos que iba a ser un mal verano, pero el turismo nacional ha respondido mejor de lo que esperábamos", valora. Con todo, también deja claro que "de dos meses de trabajo es imposible vivir", recordando que vienen de casi un año "de ruina total". Además, miran con incertidumbre al otoño "porque el turismo nacional baja mucho y no hay signos de recuperación del extranjero así que se nos puede hacer muy largo el año».

Ferrero asegura que han notado un aumento del gasto en bares, restaurantes y actividades complementarias, especialmente de los clientes que se han estrenado este año en el mundo del campin. "El más tradicional a lo mejor come o cena en el restaurante y quizá se toma una cerveza a media tarde pero nada más. Sin embargo, este verano se ha trabajado más de lo habitual porque muchos clientes nuevos venían a desayunar, al vermú, a comer, al café, a echar tapas por la tarde o a cenar», explica.

35% más de reservas en casas rurales

El turismo rural no ha escapado de esta buena dinámica. La Asociación de Turismo Verde de Huesca ha gestionado un 35% más de reservas que en 2019 llegando al 100% de ocupación en muchas fechas gracias al tirón del cliente nacional "que ha gastado más de lo habitual en actividades de naturaleza o culturales", según su presidente, Paco Parra. Se congratula de que el sector haya superado esta "prueba de fuego" de exceso de demanda y espera saber sacar lecciones de cara a 2022 "para rentabilizar este éxito y conseguir fidelizar a estos nuevos clientes".

La repercusión en las empresas de turismo deportivo también se están dejando notar, como reconoce la presidenta de la asociación en Aragón, Inés Dewulff. "Estamos volviendo a los niveles de facturación de 2019", destaca. No obstante, insiste en que este balance tan positivo no compensa las pérdidas acumuladas en los últimos meses "porque trabajando bien dos meses no recuperas todo lo de antes", recalca.

Además, Dewulff lamenta que han tenido más demanda de clientes que oferta de actividades por la falta de guías de aguas bravas ya que al recortarse la temporada de nueve a tres meses, muchos de estos profesionales han buscado alternativas laborales. "Tenemos un grave problema de personal", admite. Otro de los hándicaps ha sido la disminución de turistas extranjeros "que para nosotros es un nicho importante en junio y julio".

En la Sierra de Guara, tal ha sido el aluvión estival que "es la primera vez en 20 años que no hemos podido atender toda la demanda y mucha gente se ha quedado sin hacer barrancos por no haber reservado con tiempo", subraya Eduardo Recio, secretario de la asociación de guías. En su caso no han detectado un aumento especial del gasto en actividades, que se mantiene en una media de 50 por persona. Por ello, temen que la facturación a final de temporada no haya aumentado demasiado. "Ha sido un buen verano pero no podemos lanzar las campanas al vuelo porque hay que tener en cuenta que la primavera fue muy floja, al igual que el año pasado, y que tampoco han podido venir muchos grupos", recalca.

Las contrataciones rozan las buenas cifras de 2019

Uno de los indicadores más fiables sobre el comportamiento de una temporada turística son siempre las contrataciones del sector servicios. Y este verano, los datos confirman claramente la recuperación económica ya que se están rozando las buenas cifras que dejó 2019.

Entre junio y agosto, los nueve principales municipios turísticos del Pirineo (Canfranc, Villanúa, Jaca, Biescas, Panticosa, Sallent, Aínsa, Boltaña, Torla y Benasque) sumaron 3.845 contratos, un 31% más que en el mismo período de 2020 (2.926) y solo un 7% menos que en 2019 (4.136).

A la cabeza del ranquin de contratos se situó Jaca con 1.346, seguida de Sallent (519) y Benasque (484). Llama la atención que los tres municipios de Sobrarbe aumentaron las contrataciones en el sector servicios respecto a las cifras récord de hace dos años: 410 en Aínsa (+21%), 319 en Boltaña (+20%) y 143 en Torla (+1%).

"Muchas empresas tuvieron que hacer encaje de bolillos, sobre todo a principio de verano, cuando se dieron cuenta de que se planteaba bastante bueno y tuvieron que aumentar las plantillas para dar un buen servicio", destaca Paz Agraz, presidenta de la asociación turística de Sobrarbe, quien reconoce también que "no ha sido fácil" cubrir estas demandas laborales «porque en esta comarca hay poca población y los trabajadores tienen que venir de fuera". Uno de los principales inconvenientes son los precios de los alquileres y por ello valoran la decisión de Aínsa de limitar las licencias de viviendas turísticas para garantizar alojamiento a los nuevos trabajadores.

También José María Ciria, presidente de los empresarios turísticos del valle de Benasque, asegura que los elevados alquileres frenan la llegada de "buenos profesionales". Explica que las empresas arrancaron la temporada «con la gente justa», pero al ver el aluvión de turistas "tuvieron que aumentar las contrataciones más y sigue haciendo falta más gente". A su juicio, quizá una de las soluciones podría pasar por promover viviendas públicas de alquiler "a precios dignos para que no se les coma el sueldo". Y es que advierte de que el problema se agravará aún más en los próximos años "y costará mucho trabajo tener una plantilla buena".