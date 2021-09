Testimonios de los afectados por la DANA en Aragón: "He pasado mucho miedo"

"·Mucho miedo". Eso fue lo que sintieron los vecinos del municipio de Sena, en la comarca de los Monegros, ante la inundación producida por las fuertes lluvias de la DANA. Cayeron 70 litros de agua en poco más de media hora, que provocaron el corte de la carretera a Castelflorite e inundaciones en los campos de cultivo próximos a Sena y en un barranco. El agua también entró en algunas viviendas, alcanzando una altura de 30 centímetros. "Estaba comiendo y no he podido ni acabar el postre", dijo María Dolores Lapena, vecina de Sena. En un abrir y cerrar de ojos, el agua había inundado el pasillo de su casa.

"Me he asustado mucho porque esto no lo había visto nunca, tenía tanto miedo que no sabía qué hacer", aseguró Lapena. "Nosotros venimos de vacaciones de Lérida y allí, como estamos en un piso, no me asustan las tormentas, pero ahora aquí tengo terror», lamenta la vecina. Por suerte, una rápida actuación del 112 ayudó a que no sufriera daños en la vivienda, «aunque he tenido que seguir limpiando yo cuando se han ido, porque había mucha agua», dijo Lapena. "Espero que no vuelva a ocurrir, porque ha sido horrible", concluyó.

Ana fue otra de las vecinas afectadas por las fuertes lluvias. "El agua me llegaba por los tobillos", detalló. La casa no sufrió ningún daño grave, aunque la inundación alcanzó la nevera. "Por la noche veremos si funciona", dijo Ana, asegurando que "mis hijas me han ayudado a sacar el agua de la casa con unas ollas porque se ha llenado todo el pasillo en un momento y no me ha dado tiempo de llamar al 112"

La carretera A-1217 que comunica Sena con el pueblo de Castelflorite estuvo cortada durante unas horas por culpa de la fuerte tromba de agua.