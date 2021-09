Agroseguro estima indemnizar con 35,6 millones las pérdidas de los fruticultores en Aragón este año

Por ahora, Agroseguro ha abonado 13 millones a los fruticultores en Aragón para compensar la pérdida sufrida en sus cosechas por una climatología adversa en un «año muy complicado». 2021 ha estado marcado por el temporal de nieve ‘Filomena’, las heladas de marzo, que causaron graves daños, el pedrisco en junio y las tormentas en verano. Así, al sumar indemnizaciones ya pagadas y las que falta por abonar, algunas pendientes de estimación dado que los productores de fruta están aún acabando de cerrar las pólizas una vez vendan la cosecha recogida, ascenderán a 35,6 millones. Será casi un 60% más de los 22,1 millones que recibieron en 2020, según Juan Cruzán, director territorial en Aragón de esta entidad de gestión.

La estimación por provincias es que Huesca recibirá 24,1 millones; Zaragoza, 9,8 millones y Teruel 1,7. Las heladas este año han provocado la mayor parte de los siniestros entre los productores de albaricoque, ciruela, manzana, melocotón, nectarina, paraguayo, platerina y pera. De hecho, Agroseguro estima los daños por este concepto en 20,3 millones de euros mientras que el pedrisco ha dejado daños en la Comunidad por valor de 8,2 millones y el resto se reparte entre otros riesgos como mal cuajado del fruto en el árbol, lluvia, viento, etc. Mientras que en la pasada campaña de 2020 el pedrisco (con 19,3 millones en indemnizaciones por parte de Agroseguro) fue el principal responsable de los daños a los productores de este tipo de frutales.

«Aunque el pedrisco es el riesgo recurrente, este año las heladas han causado mayores daños», destacó Cruzán. «La comarca del Bajo Cinca junto con la de La Litera es de las que más indemnizaciones percibirá, seguida de Calatayud, La Almunia y Caspe. Hemos recibido notificación de indemnizaciones del 65% de los términos municipales de Aragón, una Comunidad que produce de todo, pero desgraciadamente de mucha siniestralidad», señaló. «Nuestras previsiones para el total del año en Aragón es de indemnizaciones por valor de 70 millones incluyendo todos los riesgos también en cultivos y ganado», estimó Cruzán, que recordó la «importancia del seguro agrario para que las explotaciones puedan volver a tirar para adelante tras un año malo dado que la agricultura vertebra el territorio y permite fijar población».

«Juan Cruzán nos ha confirmado que empiezan a abonar las indemnizaciones y eso es bueno en un año en que se ha podido recoger poca fruta», constató Óscar Moret, responsable del sector de la fruta en UAGA, y fruticultor en Almudáfar (Huesca). «Hay mucha incertidumbre entre los productores de fruta de lo que realmente van a cobrar por lo que han cogido, que es bastante menos que otros años, y lo que les va a pagar el seguro. Yo no había visto heladas tan fuertes en 30 años», aseguró. «En el Bajo Cinca y Cinca Medio, hay que ir explotación por explotación porque las afecciones son diferentes, pero la mayoría ha perdido el 50% de la cosecha de fruta. Los daños han sido muy grandes», indicó. Si bien los agricultores suelen hacer una póliza por riesgo de pedrisco, pero por heladas generalmente no dan parte salvo en casos excepcionales como el de este año», añadió Moret. «Con una franquicia del 30% en el seguro y los precios que se están cobrando por la fruta, muchas explotaciones no serán viables», advirtió.

Según el responsable de fruta en UAGA, la póliza por el riesgo de heladas tiene una franquicia del 30% y es su restitución lo que UAGA está pidiendo al Ministerio de Agricultura para compensar las elevadas pérdidas ocasionados por las fuertes heladas de marzo. «Los daños han sido excepcionales y con lo que nos pague el seguro nos quedamos cojos», indicó Óscar Moret. En breve, avanzó, las organizaciones agrarias tendrán una reunión con el consejero Joaquín Olona. «Le pediremos la restitución de esa franquicia del 30% por las heladas en primavera porque si no muchas explotaciones no serán viables», recalcó. «Que nos restituyan eso es una decisión política», aclaró, y dijo que nada tiene que ver con Agroseguro. «Sin ellos sería imposible subsistir», reconoció y abogó por un «Agroseguro competitivo, el acceso a los pagos básicos de la PAC y la intervención en la política de precios o cadena de valor de la fruta» como tres pilares fundamentales para defender la pervivencia del sector frutícola en Aragón.