Mazaleón reclama ayudas que eviten la ruina de 50 familias que viven de los melocotoneros

El 80% de los ingresos de los agricultores de Mazaleón (Teruel) vienen de los melocotoneros. La mayoría de hectáreas que tenían de este frutal, unas cien, las han tenido que arrancar al verse afectadas por el virus de Sharka-m, que afecta al árbol, pero no a la salud. Les quedan de quitar unas 7 u 8 hectáreas, que dejan para cuando acaben de recoger la cosecha.

Su futuro lo ven más que amenazado ya que hacen falta dos o tres años hasta que puedan volver a plantar frutales de hueso en esas hectáreas y tres años más para tener producción. "¿De qué van a vivir ese tiempo. Alguien tiene que pagarlo, pero no con limosnas sino con indemnizaciones y un plan de reestructuración", aseguró este miércoles Gregorio Celma, presidente de la cooperativa San Isidro, muy crítico con el departamento de Agricultura de la DGA, que "está llevando a la ruina a 50 familias de Mazaleón y a todo un pueblo, sin necesidad", criticó.

El problema, aseguró, "es que no nos escuchan: no han podido curar la enfermedad del árbol y nos han arruinado la vida. La dejadez ha sido de la Administración", subrayó. Y mencionó el caso de Maella (Zaragoza), donde la afección del Sharka-m es bastante inferior: "Se da el caso de que agricultores que tienen hectáreas de melocotoneros, una parte en Zaragoza y otra en tierras colindantes en Tarragona, están teniendo que arrancar aquí pero allí no". +

Más información Dos granjas generarán 26 empleos en Argente con 10 millones de inversión

No quieren entender, recalcó el presidente de la cooperativa San Isidro de Mazaleón, que "el arranque de tantos frutales se tiene que pagar y aquí nadie paga". Del millón de ayudas comprometido por el consejero Olona, Celma lo calificó de "totalmente insuficiente" y lamentó que con los requisitos tan exigentes que plantea apenas un 20% de los agricultores afectados vaya a poder beneficiarse. Además, avisó del cierre al que abocarán a la cooperativa si no hay un plan de indemnizaciones.

Menos afección en Maella

"En Maella el virus nos ha tocado menos", explicó Antonio Esteban, presidente de la cooperativa San Lorenzo de Maella, que coincidió en que las ayudas son "insuficientes". David Solé, de la cooperativa frutícola maellana, reconoció también la escasez de dichas ayudas. "El Sharka-m nos afecta negativamente, pero no de forma tan grave como en Mazaleón", dijo. Asimismo, recordó que ayer salió publicada en el BOA la prórroga que habían pedido para solicitarlas, ahora hasta el 15 de septiembre.

"Aunque les llegue un millón de euros, el problema es qué van a hacer sin producción los agricultores afectados esos tres años después de haber plantado los nuevos árboles", coincidió Óscar Moret, responsable del sector de fruta de hueso de la organización agraria UAGA. "Ese millón no es suficiente para esos años de transición", recalcó, en una zona "muy deprimida, en la que no hay alternativas a la agricultura que permitan sobrevivir". Tampoco ayudan, dijo, unos precios de sallida a 70 u 80 céntimos del melocotón amarillo, que luego se multiplica hasta por seis en los lineales del supermercado", añadió.

"El consejero Olona no se puede inventar un presupuesto que no tiene", añadió Ángel Samper, de Asaja. "Hablan de luchar contra la despoblación y eso se queda en el discurso", señaló, a la vez que criticó el recorte en las partidas del Plan de Desarrollo Rural, queja que le han trasladado a la DGA y al Ministerio, a través de la plataforma Agrica.