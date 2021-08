Un ágora para debatir el futuro de los pueblos del Alto Gállego

Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia de coronavirus que lleva año y medio azotando al mundo, es la vía de escape que supone vivir cerca de la naturaleza, algo que quienes habitan las grandes ciudades no tienen tan al alcance de la mano como quienes lo hacen en los pueblos. No obstante, al hablar de medio rural, la realidad no es tan idílica. Pese a sus ventajas -tales como el paisaje, el aire puro o la tranquilidad-, los pueblos siguen, en muchos casos, estando a la cola en materia de servicios, empleo o población joven. Para tratar de frenar el fenómeno de la despoblación y encontrar ideas que sirvan para asentar habitantes en los municipios del Alto Gállego, especialmente jóvenes, acaba de ponerse en marcha el proyecto Empenta tu Pueblo, de la mano de Adecuara, a través del proyecto Pueblos Vivos, y que también cuenta con la participación de la Comarca Alto Gállego.

Como si de un ágora de la Antigua Grecia se tratara, esta iniciativa, que nació hace unos años en Artieda (Jacetania), reúne a los habitantes de los pueblos en torno a un espacio público para debatir los problemas que padecen sus municipios y buscar, entre todos, soluciones e ideas que garanticen su futuro.

"La despoblación es un problema común a todas las zonas rurales, y en la Comarca no estamos exentos. En los últimos 10 años estamos perdiendo población por encima de la media, un 9,35%. Y queríamos aprovechar el proyecto que se había llevado a cabo en Artieda, que ha funcionado y ha conseguido que los jóvenes se empiecen a quedar en el pueblo y vaya surgiendo actividad económica y vengan nuevos pobladores, para replicarlo en nuestros pueblos. El objetivo es implicar a la población para que diseñen e imaginen el horizonte que quieren para sus pueblos, intentando que sea un proceso motivador, que haya comunicación entre gente mayor y joven", explica Lourdes Arruebo, presidenta de la Comarca Álto Gállego.

La primera reunión tuvo lugar hace unos días en Hoz de Jaca y fue un gran éxito, ya que participaron un total de 33 personas -en un municipio con 73 habitantes censados, según datos del último padrón, de 2020-. Allí, alrededor de la plaza del pueblo, se reunieron vecinos permanentes y ocasionales, mayores y jóvenes, y departieron sobre cómo se imaginaban su pueblo en diez años, en el peor y en el mejor de los casos.

Principales problemas

En esa primera reunión se perfilaron los principales problemas que vive el pueblo, muchos de ellos extensibles a toda la Comarca. "Entre los problemas más destacados está la falta de servicios. Está claro que no se pueden tener los mismos en todos los sitios y damos por hecho que servicios de agua y electricidad hay en todas partes; telefónico e internet con ancho de banda suficiente, ya no es en todos los sitios de la misma forma; y, después, se demandan servicios como el transporte público, pero que fuera relativamente ágil y útil para la gente. Todos estos servicios son necesarios para que la gente pueda permanecer en los pueblos o pueda llegar nueva gente a vivir, más aún si quiere poner alguna actividad en marcha", detalla Jesús Lacasta, presidente de Adecuara.

La dificultad para encontrar trabajo fijo o relacionado con la formación, la escasez de vivienda y los elevados precios de la que hay, la sensación de soledad entre los residentes permanentes, o la falta de actividades fueron otros de los problemas que se mencionaron en esa primera reunión. Pero no todo fue hablar de problemas, los vecinos también charlaron y esbozaron algunas ideas que, con trabajo y tiempo, podrían transformarse en soluciones para retener gente en el pueblo e incluso atraer a nuevos moradores. "Se habló de la posibilidad de atraer empresas o de generar empleo relacionado con los servicios a mayores, o incluso a residentes, como cortar el césped de una vivienda o arreglar algo que se ha roto. Hoz, además, es un pueblo muy cohesionado e insisten mucho en mantener la identidad del pueblo", apunta Lourdes Arruebo.

Hoz fue el primero de los pueblos de la Comarca en poner en práctica la iniciativa y el próximo en sumarse ha sido Yésero, que celebró su primera reunión el pasado 23 de agosto. El objetivo final, una vez reunidas todas las reivindicaciones e ideas, es crear un plan de acción que sirva para actuar tanto a nivel individual, en el caso de los ayuntamientos, como conjunto, para los problemas que afecten a toda la Comarca.