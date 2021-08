Jesús Berdusán: "Sin la DOP, la cebolla de Fuentes estaría en vías de extinción"

Jesús Berdusán, gerente de La Corona, fue elegido hace unos meses presidente de la Denominación de Origen. Junto a su predecesor, Daniel Molina, ha sido uno de los principales impulsores de la Denominación y ha trabajado en su obtención desde el principio, por lo que su línea será continuista. En su nombramiento abogó por "consolidar la marca de la Denominación de Origen y mantener un crecimiento constante".

¿Qué supone haber sido elegido con la unanimidad del pleno del Consejo?

Para hacer honor a la verdad, hay que decir que, desde las primeras elecciones, siempre se eligió este cargo por unanimidad. Y esto se debe a la buena armonía y las ganas de luchar por el proyecto de la Denominación de Origen que todos tenemos. Y supone, creo yo, el dar la impresión de esto mismo a todos.

¿Qué objetivos se plantea para la nueva etapa de la Denominación de Origen?

El de formar al consumidor y que nos reconozcan. Y esto siempre fue nuestro objetivo. Que nos identifiquen en el lineal o que se lo demanden a su tienda.

¿Qué medidas concretas va a llevar a cabo para lograrlos?

La promoción es la principal. También abogo por explicar en todos los foros a los que asistimos y en cada evento en el que participamos lo que hacemos. Nos gustaría crecer en este aspecto, pero en una Denominación de Origen Protegida como la nuestra son los presupuestos los que nos dictarán lo que hacer.

¿En qué aspectos cree que hay que incidir para la progresión de la Denominación de Origen Protegida?

El principal depende de nosotros y es el de la calidad de nuestra cebolla Fuentes de Ebro. No podemos bajarla, sino que cada vez tenemos que trabajar más en mejorarla. En segundo lugar, como he mencionado anteriormente, el de la promoción, para que todos sepan identificarnos. Queremos que nos conozcan en el mayor número de lugares y trabajaremos para que el consumidor sepa reconocer nuestro producto, sepa diferenciarlo y valorarlo.

¿Existe alguna posibilidad de crecimiento de la DOP, en cuanto a incorporación de nuevas empresas?

Cuando este camino se empezó, hace ya más de quince años, en este barco estábamos tres empresas más. Considero que este tipo de pérdidas es una de nuestras debilidades en este momento, pero no es imposible que nuevas empresas se inscriban. Y esto solo puede ser de una manera: cumpliendo el pliego de condiciones del Consejo Regulador. Para esto necesitamos la ayuda del consumidor, que es el que ha de demandar al mercado que quiere cebolla de Denominación de Origen Protegida y, en ese momento, las empresas se inscribirán en el Consejo Regulador.

¿Qué supone para una zona como la Ribera Baja del Ebro contar con un producto de Denominación de Origen Protegida como la cebolla de Fuentes?

La cebolla Fuentes de Ebro siempre estuvo aquí. De hecho, a Fuentes de Ebro siempre se nos conoció por las cebollas, no solo en Aragón, sino en toda España. Pero la verdad es que el hecho de convertirnos en una Denominación de Origen Protegida nos dio una proyección nacional muy importante. Y ahora no hay una sola tienda en España que no sepa de su existencia.

En mi opinión, si no fuese por la existencia de la Denominación de Origen Protegida, este producto estaría en vías de extinción. Y digo esto aun pensando que es la mejor cebolla que hay, pero es una cebolla que tiene menos producción, que tiene unas cualidades que le hacen ser de difícil conservación, y hay otras cebollas que las hacen pasar por dulces de Fuentes que no tienen ese problema. Y es la figura de la DOP la que nos está ayudando a defender el producto en el mercado.