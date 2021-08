Elise Quevedo ya está en Zaragoza. Tenía previsto llegar de Londres hace unas semanas, pero el cierre de la residencia de Garrapinillos donde estaba su madre ha acelerado la vuelta. Vivía en Hábitat Harmonía, clausurada esta semana al carecer de autorización administrativa y tras varios pronunciamientos judiciales.

Los residentes fueron acogidos en centros de Ejea de los Caballeros, Sádaba o Belchite, entre otras localidades. En el caso de la madre de Elise ha sido internada en Los Maizales de Casetas. "Me enteré de que mi madre ya no estaba en Garrapinillos por un mensaje de Instagram, un día me despierto y lo veo -relata esta zaragozana-, fue al día siguiente de que pasara todo". Detrás de ese mensaje cuenta que estaba la directora de la antigua residencia de su progenitora, la misma que fue detenida el día de la clausura del complejo residencial. Ha señalado que no pudo llamarla porque le quitaron el móvil donde guardaba el contacto de Quevedo, así que su alternativa fue mandarle un mensaje directo por la red social.

"Nadie me había dicho nada, siendo la tutora oficial por decreto de la DGA y juzgados…", añade Quevedo. Ella sostiene que en una llamada con el Gobierno de Aragón preguntó por qué no le habían contactado: "Que me habían intentado contactar antes, pero que no lo habían logrado fue la respuesta". Algo que Quevedo rebate. "Me reconocieron que tenían un +44, pero es que a veces a números extranjeros no podemos llamar", recrimina a la Administración. Además señala que el expediente de su madre es amplio y que ella no eligió esta residencia: "Fue la DGA cuando tuvo la tutela de mi madre", defiende.

Apunta que, cuando se enteró de la nueva ubicación de su madre, llamó a Los Maizales, donde le atendieron y con quien el trato ha sido continuo desde entonces. No obstante, no esconde "el cabreo y la furia" por la situación acontecida.