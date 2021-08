Aragón vivirá el puente de agosto sin fiestas pero con cientos de actos en los pueblos

Aragón se planta estos días ante su segundo puente de agosto consecutivo sin fiestas. Al menos, sin fiestas convocadas de manera oficial. Con la obligación de suspenderlas, las decenas de municipios aragoneses que estos días afrontarían las festividades de San Roque y de la Virgen han tomado decisiones variadas: desde no organizar absolutamente nada hasta completar un programa similar al que tendrían cualquier otro año, aunque adaptado a la normativa actual de aforos y distancias.

Para estos días se han convocado cientos de actos en los pueblos: conciertos, espectáculos de revista, vaquillas, encierros, cabezudos, fuegos artificiales, teatro para niños... Algunos ayuntamientos han convocado también actos puramente tradicionales de las fiestas, como el nombramiento de las reinas o la entrega del primer pañuelo a los nacidos a lo largo de este año.

Todos los municipios se esfuerzan para que los actos cuenten con las máximas medidas de seguridad, respeten los aforos y no se descontrolen. Luis Zubieta, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, pide "prudencia y cautela" a los alcaldes, aunque confía en que "ellos son los que mejor saben lo que pueden hacer y lo que no", porque "desde el principio de la pandemia han sido muy responsables". Fuentes de la DGA, por su parte, recuerdan que las fiestas están suspendidas e instan a cumplir con las medidas sanitarias porque la covid "no ha acabado".

No son fiestas oficiales, pero para estos días se han programado semanas o ciclos culturales con conciertos como los de Sidonie y León Benavente en Caspe, Bertín Osborne en Chiprana, la Orquesta Mondragón en Pedrola, la Noche Sabinera en Valderrobres, orquestas y bandas tributo en Monreal del Campo, La Puebla de Alfindén, El Burgo de Ebro... Algunas incluyen eventos taurinos, con recortadores, emboladores y concursos de ganaderías. Otras, como Calamocha, han optado por una programación infantil, mientras que hay quien también han nombrado las reinas de las ‘no fiestas’, las de este año y las del pasado.

Asunción Acero, concejal de festejos de Chiprana, cuenta que ya se han vendido más de 400 abonos para los conciertos. "La gente tiene ganas, pero contaremos con todas las medidas de seguridad", dice. Sin embargo, en ocasiones el peligro no está tanto en la programación en sí, sino en las reuniones que previsiblemente se celebrarán. Los locales de las peñas –aunque oficialmente estén cerrados en casi todos los pueblos–, las cocheras y las fincas en el campo se convierten en lugares de reunión de decenas de personas antes o después del concierto o las vaquillas del día. Los botellones, incontrolables en la mayoría de los municipios por la imposibilidad de las fuerzas de seguridad de llegar a todos lados, son otra de las amenazas durante todo el verano, pero más en estos días de ‘no fiestas’.

"Tenemos constancia de que los bares van a estar llenos, y si la gente tiene bodega o casa en el campo y se quiere juntar, qué vamos a hacer. Lo pueden hacer todo el verano, no solo este fin de semana", señala Acero, quien pide "responsabilidad" a los vecinos. Carmen Lorente, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Valderrobres, cuenta que ya se han agotado las 550 entradas de tres conciertos. "La programación cultural coincide con lo que sería la semana de fiestas, pero esto no son fiestas. Pedimos coherencia y responsabilidad porque aún no hemos salido de esta", apunta.

Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), solicita "prudencia" ante estas fechas porque "ha bajado la mortalidad, pero seguimos teniendo muertos, pacientes en la UCI, en el hospital...". "La situación me genera dudas, porque en algún momento habrá que convivir con esto y también es bueno quitarse el estrés, ver a la familia y amigos... Pero los contagios siguen ahí, y son muy complicados de controlar si te vas de fiesta y con dos copas de más", reflexiona. Por eso, pide "responsabilidad" porque si se descontrolan las fiestas "podemos estar dentro de 10 días otra vez con brotes por todos sitios".