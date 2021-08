Los centros de salud rurales de Aragón se adaptan a la era covid

"Cuando nos enfrentamos al primer caso de covid en marzo de 2020 vimos que estábamos atados de pies y manos". Ana Isabel Cabrero, enfermera con más de 20 años de experiencia en el centro de salud de Alfajarín, recuerda cómo la irrupción de la pandemia agravó una realidad que se repite en muchos ambulatorios del mundo rural: la falta de espacio impedía habilitar circuitos y consultas independientes para separar los casos con sospecha de coronavirus. La solución llegó entonces en esta localidad zaragozana con la transformación del garaje como sala de toma de muestras para las pruebas diagnósticas.

Una opción que se mantiene hoy en día y a la que, posteriormente, el pasado otoño, se sumó la construcción de una nueva consulta de respiratorio. Esta fue una de las experiencias que se presentaron en las XIX Jornadas de trabajo sobre calidad en salud, celebradas en junio.

Cabrero explica que el centro de salud rural de Alfajarín se rehabilitó hace 21 años y, desde entonces, ha ido aumentando la población a la que da servicio. De él dependen también los consultorios de La Puebla de Alfindén, Nuez de Ebro, Osera y Villafranca, así como cinco residencias de mayores. La primera paciente con síntomas de este virus, desconocido hasta que en marzo del año pasado alteró el sistema de salud, evidenció la necesidad de dotar al centro de más salas para atender una epidemia que iba en aumento: "No teníamos más que una puerta de entrada y una sala de urgencias".

"El centro de salud -añade la enfermera Cristina Forner- no era viable para tener un doble circuito". El objetivo fue desarrollar un proyecto de reorganización de la atención aprovechando los recursos existentes y otros nuevos, así como crear un circuito de zona covid y no covid y formar a un grupo interdisciplinar para el equipamiento y la revisión y mantenimiento de estas nuevas áreas.

En verano de 2020 se reacondicionó el garaje como sala de toma de muestras para el diagnóstico de covid y en otoño se construyó una nueva consulta para pacientes con sospecha de padecer esta patología, con entrada y salida a la calle. El Ayuntamiento asumió el coste de la transformación del interior. Esta última, además, era una demanda que ya se había planteado al Consejo de Salud antes de la pandemia.

Una mujer conoce el resultado del test realizado a su hija José Miguel Marco

Tal y como se expuso en el trabajo presentado en el congreso, "gracias a la creación de los nuevos espacios, horarios y diferentes tipos de atención, así como la modificación del circuito dedicado especialmente a pacientes covid, se ha podido mejorar el servicio sanitario del centro de salud de Alfajarín". En la actualidad cuenta con tres puntos diferentes de acceso. El equipo, concreta Cabrero, valoró muy positivamente este proyecto, al considerarlo "operativo y accesible" y al aumentar "la seguridad en la atención tanto a los usuarios como al personal".

Para Antonio Pablo Martínez, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), un caso similar al de Alfajarín se encuentra en Híjar: "Tenemos el garaje adaptado para PCR y test rápidos. También se modificó en Andorra e incluso hay centros que toman la muestra de la PCR dentro de los coches de los pacientes". "En Albalate -continúa- hacemos las pruebas en un local al lado del consultorio que pertenece al ayuntamiento y también se vacuna en otro algo más grande".

"Esta es una pauta habitual en el medio rural", subraya. Una opinión que confirman desde la Consejería de Sanidad, donde recuerdan que para atender esta emergencia, tanto a la hora de hacer las pruebas como de llevar a cabo la campaña de vacunación, se han llegado a instalar carpas y a ocupar distintos equipamientos para garantizar espacios independientes y evitar acceder a los centros de salud. Para ello son fundamentales las colaboraciones con los ayuntamientos.