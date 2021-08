La sexta ola es la que menos hospitalizados y muertos deja en Aragón pese al alto nivel de contagios

La sexta ola del coronavirus parece remitir en Aragón. Los nuevos contagios han ido esta semana claramente a la baja, y el número de hospitalizados parece que también ha iniciado una tendencia descendente. Si el comportamiento es similar al de otras olas, las cifras de enfermos en la uci y las de fallecidos deberían ir remitiendo en paralelo en los próximos días.

Este fuerte rebrote veraniego ha tenido ingredientes distintos a los anteriores. La variante delta –mucho más transmisible– y los contagios generalizados entre jóvenes han sido dos importantes variables que han condicionado la evolución de la ola. Pero la vacunación ha sido, sin duda, lo que ha marcado una nueva dinámica. A pesar de que el nivel de casos ha sido elevadísimo, las consecuencias que han tenido en hospitalizaciones y en fallecidos han estado (al menos de momento) por debajo de las que hubo que lamentar en los anteriores repuntes de la epidemia.

En cuanto a contagios, la sexta ola se ha quedado cerca de ser la más virulenta registrada oficialmente hasta ahora. En la segunda quincena del pasado mes de julio se alcanzaron los 6.035 casos semanales, algo por debajo de los 7.676 a los que se llegaron en el pico de octubre-noviembre. Hay que tener en cuenta que en la primera ola, de marzo del año pasado, solo se detectaron oficialmente una mínima parte de los casos reales, por lo que sus datos de contagios no son fiables.

Salvo ese primer embate de la pandemia y el de octubre, esta ola veraniega ha sido, por tanto, peor en contagios que el resto: en la de julio-agosto se llegó a un pico de 4.521 contagios semanales; en la de enero-febrero, a 5.047; y en la de abril-mayo, a 2.167. Siempre por debajo de los 6.035 que se han alcanzado ahora.

Sin embargo, el efecto en hospitalizaciones y fallecidos ha sido muy inferior. Esta sexta ola, de momento, es la que menos presión ha creado en los hospitales y en los cementerios, ya que se ha llegado a un pico de 217 ingresos y 23 fallecidos semanales. Si se compara con la ola de enero –cuando la vacuna aún se estaba empezando a administrar a los más ancianos–, es casi la mitad del tope de hospitalizados semanales registrados entonces (417) y casi la quinta parte de los fallecidos (hubo 107 en una semana). Y eso que ahora, como ya se ha señalado, ha habido más contagios que tras las Navidades.

Las hospitalizaciones y fallecimientos de esta ola están al nivel de los que hubo en abril y mayo, a pesar de que entonces se notificaron la tercera parte de los infectados que se han detectado en este brote veraniego, conocido como la ‘ola joven’.

Sin la vacuna, los hospitales "hubieran colapsado"

Los expertos coinciden en que la vacuna ha sido fundamental. Santiago Letona, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Lozano Blesa, cree que sin ella el centro "hubiera colapsado seguro", porque esta variante "es mucho más contagiosa". Este médico observa que en los últimos días ha aumentado la mortalidad, en parte por los brotes en las residencias que afectan a ancianos con más enfermedades asociadas, pero señala que "no tiene nada que ver con lo que pasó la primera ola", cuando "no hacían más que llegar ambulancias" desde estos centros asistenciales.

"Está claro que la vacuna protege, aunque no lo haga en el cien por cien de los casos. Los pacientes con el sistema inmunológico más bajo es más fácil que se contagien, aunque van a sufrir –en principio– una enfermedad más leve y en general no tienen que ingresar en el hospital", sentencia Letona. Eso no quiere decir que la gente se tenga que confiar, ya que este médico del Clínico advierte de que se están detectando "algunos casos de covid persistente en niños, jóvenes que ingresan en la UCI y más casos en embarazadas que antes", ejemplifica.

A pie de centro de salud, la sexta ola también se ha percibido de forma distinta. Ángel Antoñanzas, coordinador de Delicias Sur, señala que "no tiene comparación" con lo que se conocía hasta ahora. "En un 90% han sido casos de gente relativamente joven que lo ha pasado de forma leve, con seguimiento telefónico y poco más", cuenta. Aunque han tenido fallecidos y personas vacunadas que se han contagiado, "la gravedad de la infección no ha tenido nada que ver con las anteriores olas".

Por su parte, el epidemiólogo veterinario Nacho de Blas señala que la vacuna ha dado "el nivel de protección esperable" durante este último pico de la epidemia. "La protección depende de la incidencia y de la carga viral de cada momento. Con una sobrecarga del virus, como ha habido ahora, algunos sistemas inmunes llega un momento que no pueden resistir", advierte. Por eso, recomienda mantener las medidas de protección y "no relajarse".

"Hará falta un 90% de vacunados"

La población sigue desfilando por los centros de salud para recibir la vacuna, en un proceso que ya ha logrado que el 70% de los aragoneses mayores de 12 años tenga ya la pauta completa. Esta inmunización colectiva ha logrado amortiguar el golpe de la sexta ola, pero no ha arrinconado al virus. Santiago Letona, jefe de enfermedades infecciosas del Clínico, señala que para alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño "hará falta el 90% de la población vacunada", por lo que celebra "que se esté citando a mayores de 12 años". Sobre la tercera dosis, señala que aún "no hay datos concluyentes" sobre su necesidad, aunque algunos países ya la están aplicado. Ángel Antoñanzas, del centro Delicias Sur, señala que para el futuro "hay dos posibles escenarios": "Si no hay mutaciones mucho más virulentas, la vacuna las podrá contrarrestar y el virus no tendrá dónde meterse; si hay mutaciones más importantes, será más difícil de controlar".