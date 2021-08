Fernando Simón comparte sus reconocimientos en Villafeliche "con todo el colectivo que ha trabajado durante la pandemia"

La iglesia de San Miguel Arcángel de Villafeliche ha acogido esta tarde el acto que más expectación ha levantado alrededor del municipio en los últimos años. Allí se hizo entrega al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, del tradicional premio Trevillano y de, por primera vez en su historia, la medalla de oro de la localidad. Poco antes de las 18.00, el epidemiólogo zaragozano llegaba a la plaza del pueblo siendo recibido entre aplausos de los vecinos y curiosos que estaban en la terraza del bar y esperando su aparición.

Minutos antes de entrar al templo, Simón reconoció que "todos los premios son un honor, pero algunos hay que aceptarlos y estos son de los que quieres aceptar". A su vez, quien ha sido la cara de la respuesta contra el coronavirus en España reconocía que "me lo dan a mí, pero me gusta recibirlos en nombre de todo el colectivo que ha trabajado y esforzado durante la pandemia y que ha hecho que se haya podido llevar con dignidad". También valoraba que "es muy bonito que haya llegado de todo el pueblo, de mi tierra y con unos valores que comparto".

"El premio Trevillano se basa en los valores de nuestros antepasados, tan fáciles de decir y tan difíciles de cumplir: esfuerzo, trabajo, sacrificio, la constancia, la lucha, la entrega, la fe, la esperanza, el respeto", enumeraba el alcalde, Agustín Caro. E insistía en que "los cumple de sobra" y sobre la medalla "por todo un año de esfuerzos, sacrificios y responsabilidades". "La merece con sus aciertos y con sus fallos, y en sus fallos ha pedido perdón", subrayaba.

En los últimos días, tanto el PP como VOX habían criticado esta decisión: los primeros insistiendo en que debería pedir perdón y lo segundos tachando la medalla como "totalmente inmerecida". Simón no ha entrado a valorar y preguntado por si su figura está siendo politizada aseguró que "ni me lo planteo, no tengo nada que ver con lo que decidan las diferentes poblaciones, que deciden lo que consideran adecuado".

Sobre la pandemia, Simón sacó pecho del ritmo de vacunación en España y descartó exigir el certificado covid, como están haciendo Italia o Francia, porque a diferencia de en estos países, aquí "se están poniendo todas las vacunas que llegan" y allí " la gente no se vacunaba todo lo que tenía que vacunarse".

Al respecto de si será necesario inocular una tercera dosis y en especial ante la petición de hacerlo a personas mayores ya vacunadas, el zaragozano puntualizó que "son formas de presionar para conseguir más información y saber qué hay que hacer" y asumió que "es algo que tendremos que decidir en las próximas semanas, pero valorando la información. No porque queremos ponerla, sino que si la ponemos es si los datos científicos dicen que es necesario".

Ya en el interior del templo, Simón ha estado arropado por la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés; el presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero; el senador Víctor Ruiz, así como alcaldes de la zona y más de 200 vecinos. La entrega de los premios se ha desarrollado acompañada por la actuación de la banda municipal de música de Ateca.

Simón, que permanece alojado en un establecimiento hostelero del pueblo junto a varios miembros de su familia, explicaba que "no había venido a Villafeliche, pero sí a la zona" y que en las horas que ha estado allí con su familia valoraba "la iglesia, que es impresionante" y recomendaba un paseo por la zona por estar "cerca de Zaragoza" y con atractivos como la vega del Jiloca.

El premio Trevillano ha alcanzado con esta su novena edición, galardonando en entregas anteriores a Luis Alegre, Las Veneno, José Ramón Marcuello, Gaizka Urresti, el humorista Arévalo, el pintor Antonio Montiel, Paco Ortíz Remacha y Karina.