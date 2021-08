Fernando Simón saca pecho del ritmo de vacunación en su homenaje en Villafeliche

El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado que se solicite el certificado covid en España ya que "se están poniendo todas las vacunas que llegan". Así lo ha indicado antes del acto de homenaje que le ha organizado la localidad zaragozana de Villafeliche, donde ha recibido este sábado el IX Premio Trevillano y la primera medalla de oro del municipio. Simón ha concretado que si bien Italia o Francia están reclamando este documento para acceder a algunos interiores, lo hacen "porque la gente no se vacunaba todo lo que tenía que vacunarse. Aquí no pasa eso".

Estas declaraciones las ha realizado minutos antes de entrar a la iglesia de San Miguel Arcángel del municipio ribereño del Jiloca. Allí se está realizando la entrega del tradicional premio Trevillano, otorgado por el Ayuntamiento por representar Simón los valores de trabajo y esfuerzo propios de los antepasados del municipio, y, por primera vez, de la medalla de Oro de la localidad. En el acto está arropado por la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés; el presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, entre otros.

"Imponer obligaciones cuando no son necesarias no es un buen paso y te quita armas en caso de que sean necesarias en el futuro", ha sentenciado. Además, ha puntualizado su opinión sobre si la inoculación en residencias tendría que ser obligatoria: "España está consiguiendo las mejores coberturas de vacunación de Europa y del mundo y no es obligatoria". Asimismo ha recordado que "no es necesario ni entre las que se ponen habitualmente que están con coberturas del 90%".

En cuando a la solicitud de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales para que se ponga una tercera dosis a los mayores, Simón ha indicado que "son formas de presionar, que está bien hacerlo, para conseguir más información y saber qué hay que hacer", al mismo tiempo que asumía que "es algo que tendremos que decidir en las próximas semanas, pero valorando la información. No porque queremos, si la ponemos es si los datos científicos dicen que es necesario".

"Lo valoraremos no por opiniones, sino con datos científicos sólidos", ha insistido. De igual forma, ha subrayado que por el grado de cobertura de la vacunación actual, "no se hace necesario que se tenga que obligar" y ha matizado que "nos gusta mucho hablar y todo el mundo tiene una opinión, pero todo el mundo es muy solidario y ha entendido que la vacuna nos protege a nosotros y a que se salga de esta situación".