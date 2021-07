Aragoneses en EE. UU.: "Si voy a Zaragoza de vacaciones igual no me dejan volver"

Samuel Álvarez Arguedas quería volver a Zaragoza este verano más que ningún otro. La pandemia ha hecho que la distancia entre los emigrantes aragoneses y sus familiares parezca aún más grande. Por eso, este bioquímico sacó sus billetes para volar en agosto desde Estados Unidos, donde vive, con más ganas que nunca. Ahora, el atasco en la tramitación de permisos de la embajada americana en Madrid va a frustrar el reencuentro con sus familiares y amigos.

Tanto este zaragozano como su mujer, la también zaragozana Tatiana Uche, viven en Dallas con un visado de no inmigrante, que es el permiso que se concede para residir en EE. UU. de forma temporal por trabajo, negocios, estudio, turismo… Cuando, por cualquier motivo, se abandona el país temporalmente y luego se quiere regresar, es necesario sacarse el NIE, otro permiso que tiene que tramitar la embajada americana del país al que has ido.

El problema es que la embajada en Madrid sufre un atasco que está retrasando la tramitación de estos papeles. Así, “hay gente que lleva mes y medio en España esperando el documento”, según denuncia Samuel. Lo sabe porque son cientos los españoles que están en esta situación y se han agrupado para compartir sus experiencias.

“Yo no puedo ir porque me arriesgo a no volver a tiempo, perder el trabajo y tener que seguir pagando el alquiler de la casa y el coche que tengo comprometidos en Texas”, lamenta. En la universidad en la que trabaja como investigador bioquímico, le han recomendado “no viajar” porque si lo hace se puede quedar “atrapado y sin poder regresar a Estados Unidos”. “Me han dicho que la probabilidad de no poder regresar a EE. UU. es alta”, apunta. Su mujer sí lo va a hacer, ya que “su jefe le ha dicho que no se preocupe”.

“Ella ha perdido familiares, ha tenido un sobrino que no conoce… Lleva desde enero de 2019 sin ir, realmente necesitamos volver a casa. Hay gente que está teniendo problemas de salud mental por estar tanto tiempo sin volver a casa”, explica. Al final, todos necesitan volver “simplemente para estar un rato con la familia”.

Según su experiencia particular, el problema es “la falta de comunicación” con la embajada. Ellos empezaron a pedir el documento a principios de junio por teléfono y por correo electrónico, pero no obtienen respuesta. Lo único que les han dicho es que hay que pedirlo “una vez que estás en España”. Eso supone que tendría que viajar y exponerse a que, una vez en Zaragoza, no pueda sacarse el documento necesario para volver a su hogar en Dallas, como le ha ocurrido a otros españoles. “Teníamos billetes para mi mujer y para mí, pero voy a cancelar los míos porque no puedo arriesgarme a no volver”, confirma.

Este zaragozano lamenta que la embajada esté moviendo con celeridad los visados para los estudiantes, que dejan importantes ingresos en las instituciones educativas americanas, pero se olvide de trabajadores como ellos. “Al final trabajamos para empresas del país, por lo que el perjuicio también es para ellos”, reflexiona.

Una vida "totalmente normal"

Mientras tanto, este zaragozano percibe que en Estados Unidos “la situación es de normalidad” ante la pandemia. “El americano medio va sin mascarilla, acude a conciertos y partidos con 50.000 espectadores… Hace meses que la vida es totalmente normal”, señala. En su Universidad, donde hace una investigación sobre la tuberculosis, hace semanas que se han eliminado “todas las restricciones de aforos en las aulas, en los comedores o en el autobús”. “Ahora te subes a uno y estás hombro con hombro con otras personas sin mascarillas”, cuenta, y eso que en Dallas el porcentaje de personas vacunadas es menor que en España y que en otras partes de Estados Unidos.

Según apunta, los contagios allí “están volviendo a subir”, aunque “se escudan en que son casos leves y hay menos hospitalizaciones”, por lo que augura que “las restricciones no van a volver”.