La incidencia se cuadruplica en una semana y ya supera el pico registrado en la quinta ola

La incidencia de la covid en Aragón sigue desbocada tras casi cuadruplicarse en solo una semana y alcanzar el pico de contagios registrado durante la quinta ola epidémica, aquella que fue más fácil de controlar al haber un elevado porcentaje de población inmunizada. Una premisa que no ha servido dos meses después, cuando el mayor volumen de contagios se ha registrado en los grupos de 15 a 29 años, todavía sin vacunar y con una alta movilidad tras haber acabado el curso académico.

Con una incidencia de unos 50 casos por cada 100.000 habitantes despidió la Comunidad el mes de junio. Lo hizo con la previsión de que solo 48 horas después, dada la buena evolución de todos los indicadores, se bajara a un nivel de alerta 1. Sin embargo, este jueves se alcanzó una incidencia a siete días de 193,8; por encima de los 164,7 de mayo y que supusieron el pico de la quinta ola. Estos datos, según el semáforo del Ministerio de Sanidad, ponen a la Comunidad en riesgo extremo;mientras que si se tiene en cuenta la incidencia a 14 días –244,8 casos por 100.000 habitantes– todavía estaría en alto.

La sexta ola, ya reconocida por las autoridades sanitarias, mantiene una tendencia "ascendente muy pronunciada", aunque con características diferentes a las anteriores. El grueso de los contagios se da en la población más joven, con especial incidencia entre los 20 y 24 años. Este grupo alcanza los 1.359,6 casos por 100.000 habitantes. Y, de momento, no se ralentiza. Los de 15 a 19 ya tienen 870,8 contagios y los de 25 a 29, 442,8. Entre el resto, aunque la situación no es alarmante, sí que se percibe un incremento. Por ello, según recoge el Boletín Oficial de Aragón (BOA), esperan que se produzca un aumento de los efectos en la "hospitalización y también la mortalidad". No obstante, confían en que "sea de menor magnitud que en los picos anteriores". Este jueves había 15 pacientes en la uci y 57 en planta.

Reconocen que la disminución de las restricciones, unida la baja cobertura de vacunación de los jóvenes y al incremento "muy acusado y concentrado" en el tiempo de la movilidad de estas personas, ha provocado esta explosión de contagios que se ha traducido en una "transmisión a nivel comunitario en la práctica totalidad del territorio". Para contenerla, el Departamento que dirige Sira Repollés decidió adelantar la vacunación de los que cumplen entre 18 y 21 años en 2021. La aceptación ha ido en la línea de otros grupos de edad más jóvenes, con el 41% de ellos citados en solo 24 horas.

Otros 710 contagiados

Sanidad notificó este jueves 710 casos: 478 en la provincia de Zaragoza, 120 en Huesca y 98 en Teruel. Precisamente, Teruel Centro, con 40 contagios, fue la zona básica más afectada; lo que ha obligado a duplicar el número de rastreadores, que han pasado de dos a cuatro. "Ahora tenemos mucho trabajo, por cada nuevo positivo hay que hacer entre dos y cuatro test", explicaron desde este ambulatorio. No hay una causa común que explique el incremento de casos, pues algunos –señalan las mismas fuentes– se han contagiado en reuniones familiares mientras que otros lo han hecho en fiestas de fin de curso. "Buena parte de la población pone medidas de prevención, quedando al aire libre o en establecimientos hosteleros en los que existe control, pero aún así, el número va en aumento", explicó una rastreadora. A su juicio, como ocurrió al principio de la pandemia, el problema están siendo, en muchos casos, los asintomáticos, ya que contagian la enfermedad sin saber que ellos la tienen.