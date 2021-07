Mapa de los contagios: ¿dónde hay más casos de covid en Aragón?

El fin de la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre y el avance en la campaña de vacunación frente a la covid-19 en España son dos alegrías que han traído preocupantes consecuencias, ya que han contribuido a una excesiva relajación de las costumbres adquiridas durante la pandemia; buena parte de la población ya no es tan estricta al guardar las distancias de seguridad, y las masificaciones en los fines de semana están a la orden del día. El repunte de las cifras de contagios, que afortunadamente no se ha traducido aún en presión hospitalaria, preocupa a las autoridades ya que Sanidad no descarta que un porcentaje de los casos termine agravándose y requiera de ingreso hospitalario; de hecho, en algunas zonas de España, ya se ha dado marcha atrás a algunas medidas encaminadas a relajar las restricciones de ocio, sobre todo en el ámbito nocturno. Esto mismo ocurrirá este viernes en Aragón con el retroceso al nivel 2 de alerta sanitaria y las consecuentes restricciones en cuanto al aforo en la hostelería y el ocio nocturno y el adelanto de los horarios.

Los porcentajes de contagio entre la población adulta más joven constituyen la mayor preocupación actual; aunque la población de mayor edad ya está vacunada en un altísimo porcentaje y entre los jóvenes hay amplia mayoría de asintomáticos, los datos son suficientemente relevantes como para temer un repunte sostenido de las infecciones este verano.

¿Dónde hay más casos de covid-19 en Aragón a día de hoy?

Los contagios en la comunidad siguen creciendo. Este miércoles se notificaron 628 nuevos contagios, la cifra más alta en la comunidad desde el pasado 3 de febrero. Según los datos provisionales publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, este jueves los casos siguen aumentando hasta los 712 casos: 479 de los nuevos casos se han notificado en la provincia de Zaragoza, 121 en la de Huesca y 98 en la de Teruel, mientras que en 14 no se ha identificado la procedencia. Esta cifra es la más alta desde el pasado 27 de enero.

Zaragoza capital es la que más contagios ha registrado en las últimas horas con 298 casos. Las zonas de salud con más casos en la capital son la Avenida Cataluña con 21, 20 en San José Sur y 17 en Actur Sur. Teruel capital registra 52 casos en las últimas 24 horas y Huesca capital, 44 -25 casos en Santo Grial-.

Por zonas de salud en el resto de Aragón encabezan la lista María de Huerva con 28; Alfajarín y La Almunia de Doña Godina con 15; Zuera con 11; Sabiñánigo y Calatayud con 10; Sabiñán con 9 y Jaca, Gallur, Calamocha y Monzón con 8.

Mapa con los casos de covid en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel

