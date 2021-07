"Es injusto que con la vacuna se prime la irresponsabilidad"

El adelanto de la vacunación para los que cumplen entre 18 y 21 años cayó como un jarro de agua fría entre el colectivo de mayor edad –de 22 a 29–, todavía pendiente de citarse. "Me parece injusto porque parece que se prime la irresponsabilidad", lamentó Ángela Usón, de 26 años, quien apuntó que también es joven y tiene ganas de salir de fiesta, "pero no es el momento". En este sentido, recalcó que hasta el próximo jueves no podrá citarse, mientras que conocidas de menor edad recibirán solo un día después la primera dosis.

Tampoco le pareció oportuna esta medida a Juan Sanz, de 25 años: "Estaba claro que en sí que abrieran las discotecas se iba a empezar a salir. Así que si creían que esta era la mejor estrategia de vacunación, lo tenían que haber hecho antes y no ahora cuando ya se han disparado los contagios". Lamentó que su grupo de edad, que está siendo "más responsable" y espera con "ansia" la vacuna, seguramente acabe citado para agosto en vez de en julio.

Por su parte, Laura López, de 29 años, entendió que se trata de una medida "correctiva" debido al aumento "masivo" de los casos, pero no consideró oportuno que se aplique. "Me parece una irresponsabilidad absoluta de todos los padres que han dejado a sus hijos irse en esta situación", criticó, al tiempo que recordó que todos "nos hemos ido de viajes de fin de estudios", pero "no en una pandemia".