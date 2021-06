Iberojet aplaza 'sine die' la conexión aérea entre Zaragoza y Fuerteventura

La compañía balear Iberojet ha aplazado sin fecha la conexión aérea entre Zaragoza y la isla canaria de Fuerteventura, cuya ruta directa tenía previsto empezar este mismo viernes, 2 de julio. Tal y como han informado este miércoles fuentes de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, "la operativa de la compañía se ha modificado. "No se suspende la ruta sino que se aplaza, pero no sabemos cuándo van a comenzar los vuelos. Nuestra intención que sean este verano sí o sí", han añadido.

Los planes iniciales eran que hubiera vuelos con la capital aragonesa hasta cinco veces por semana, según explicó el propio Cabildo de Fuerteventura este lunes, que está pendiente de una reunión con la compañía aérea balear para tratar el asunto. "No sabemos de fechas hasta que no nos sentemos con ellos. Desde luego nuestro deseo es que comience cuanto antes. No queremos que se pierda la ruta", han reiterado desde la Consejería de Turismo.

Esta iba a ser la primera conexión directa de la isla majorera con Aragón -con la que se prevé atraer turistas no solo de la Comunidad sino también de otras regiones colindantes- sin tener que hacer enlace vía Gran Canaria o Tenerife. Desde el Cabildo de Fuerteventura tienen previsto lanzar una campaña turística cuando esté operativa dicha ruta directa de Iberojet.

En el aeropuerto de Zaragoza operan otras compañías con vuelos directos a Canarias. Vueling y Binter ya retomaron su conexión con Tenerife y Gran Canaria. Y en los dos casos, los enlaces son regulares y se incrementarán incluso de cara al otoño.