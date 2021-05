Zaragoza se queda sin chárteres de verano mientras refuerza los vuelos a las islas

El aeropuerto de Zaragoza se quedará finalmente sin los vuelos especiales que estaban programados para este verano a Rusia, Polonia y Croacia ante la baja demanda detectada hasta el momento. La única compañía que se había aventurado este año a lanzar la oferta en la capital aragonesa es Mapa Tours, pero la semana pasada comunicó su anulación a las agencias de viajes porque el ritmo de reservas no era el esperado y debía desembolsar ya todo el dinero y correr un alto riesgo dada la escasa acogida. Mientras tanto, la oferta estival a los archipiélagos balear y canario se ha reforzado al calor de una demanda creciente que augura cifras de récord.

El turoperador había organizado cuatro vuelos chárter entre finales de julio y principios de septiembre, pero a estas alturas se había reservado menos de un 10% de las plazas ofertadas. "La demanda no era suficiente para mantenerlos y las previsiones no eran buenas porque todavía no había animación para contratar estos viajes", indica el presidente de la Asociación de Viajes de Aragón, Jorge Moncada.

El paquete Rusia Imperial se estaba comercializando para el 27 de julio y el 31 de agosto con una duración de una semana. La siguiente salida se planificó para el 30 de agosto a Varsovia y la oferta se completaba con un último chárter a Dubrovnik el 6 de septiembre.

Moncada achaca el revés al hecho de que el ritmo de vacunación no haya acompañado a la comercialización de estos vuelos internacionales. A su juicio, si el porcentaje de inmunizados fuera mucho mayor, las ventas de los chárteres serían superiores porque el público está recuperando las ganas de viajar. "La operación no ha sido viable, pero creo que sí se llenarían los aviones, por ejemplo, si salieran en octubre", opina.

Lo que sí están teniendo "muy buena acogida" son los vuelos regulares de verano a las islas, como lo demuestra el hecho de que Volotea haya ampliado su oferta de conexiones con Ibiza y Menorca desde Zaragoza y, además, vaya a alargar su operativa del 9 al 16 de octubre. En ambas rutas ha decidido ofertar una frecuencia más a la semana, de modo que se podrá volar tres y cuatro días, respectivamente.

La competencia insular será importante, dado que Ryanair se estrenará en Palma de Mallorca el 2 de julio con tres vuelos semanales de temporada para disputar el mercado a Air Europa y Vueling, que volaban todo el año antes de la pandemia. La última compañía ha decidido reforzar su oferta de tres a cinco conexiones semanales, de modo que los viajeros dispondrán, en total, de una decena de vuelos con las tres compañías.

De la misma forma, Vueling, Binter y Air Europa volverán de nuevo a luchar por el mercado canario. Las dos primeras compañías ya han retomado su conexión con Tenerife y el 22 de junio se sumará también Air Europa. En los tres casos, los enlaces son regulares y se incrementarán incluso de cara al otoño, por lo que se dispondrá de cinco salidas a la semana (los lunes, martes, miércoles, sábados y domingos). "La ocupación va a ser muy alta, especialmente en los destinos de Baleares. La venta va bastante bien y se va a dar un lleno", augura Moncada.

Estreno de Marrakech en junio

Los viajeros también verán ampliada la oferta de conexiones internacionales el próximo 13 de junio con el comprometido estreno de Ryanair a Marrakech, que se ha demorado en el último año como consecuencia de la pandemia. Y aún habrá que esperar un poco más, hasta el 1 de julio, para poder subir al primer avión regular con destino a Viena.

El aeropuerto no retomará finalmente la normalidad hasta julio, dado que la aerolínea irlandesa ha retrasado otra vez sus rutas. La primera será la de Londres, el 5 de junio, luego la citada de Marrakech y a partir del 1 de julio, el resto, junto a la de Viena: Bruselas, Milán, Palma de Mallorca y París. La conexión con Lisboa queda para el otoño (25 de octubre) y la de Santiago, que se llegó a estrenar de forma efímera en agosto de 2020, sigue sin fecha.