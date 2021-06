Tristeza y rabia en Barbastro ante un nuevo crimen machista

Lágrimas, abrazos, palabras entrecortadas por la emoción, semblantes muy serios y consternados se vieron este miércoles en la plaza del Mercado de Barbastro, epicentro del bullicio de las tardes del verano en la capital del Somontano que se cubrió de tristeza y rabia por este crimen de violencia de género.

El Colectivo Feminista del Somontano convocó a los vecinos a un acto de repulsa a las 20.30 y ¡estos respondieron. Varios cientos de personas de la comarca expresaron su no a la violencia de género y mostraron su silenciosa solidaridad con los amigos y conciudadanos de Hazna.

El silencio solo quedó roto por las emocionadas palabras leídas por la portavoz de este colectivo Minerva: "No te conozco, pero me dueles, nos dueles a todas y a todos los que no son como tu asesino. Ese asesino que te creía suya. Suya hasta el más duro de los extremos, ha decidido que ya habías vivido suficiente, que ya no tenías derecho a disfrutar de tus hijos, que tus hijos ya no tenían derecho a su madre, que tu vida le pertenecía y así ha actuado. No tenemos palabras porque solo nos salen lágrimas. Lágrimas de dolor e impotencia".

NOTICIAS RELACIONADAS Mata a puñaladas a su exmujer en su casa de Barbastro delante de sus tres hijos

"Esta sociedad no puede seguir consintiendo estas atrocidades, no podemos hacer otra cosa que no sea confiar en la justicia, en que tu asesinato no va a ser baldío y en que este dolor que sentimos sirva para algo. Un abrazo para ti, allá donde estés, para tus hijos y para tu familia", finalizó la lectura. Tras ella, los aplausos se alargaron durante varios minutos.

Miembros de la corporación municipal y ediles de ayuntamientos del Somontano, así como la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goico, estuvieron presentes en un acto presidido por velas rojas y carteles en árabe que rezaban: ‘No violencia contra las mujeres’.