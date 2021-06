Las victorias de la Selección, un impulso para cambiar de televisor

Los cinco goles de España contra Croacia de este lunes fueron el trampolín para que la ‘roja’ juegue los cuartos de final de la Eurocopa. No solo eso, sino que también fue el impulso para que algunos amantes del fútbol se decidiesen a cambiar de televisión. "A raíz de la victoria del lunes hemos notado un incremento de interés. Cuando España pasa a cuartos, suben las ventas de televisores", señala Beatriz, de Almacenes Paymar de Zaragoza. Hasta esta tienda del Coso llegaron ya algunos futboleros al principio de la Eurocopa, una tendencia que se ha intensificado conforme España ganaba partidos.

En El Corte Inglés, también han detectado un "ligero aumento" de la venta de televisores. No obstante, el inicio de la Eurocopa coincidió con la campaña del día sin IVA de la cadena, lo que también pudo incentivar la compra.

Quienes se acercaban buscaban la pulgada grande, a partir de 49’’: "Los que más se venden son los de 50 pulgadas. Y la gente busca más calidad: con wifi, que sean smart tv…", analizan en Paymar. La pandemia de coronavirus también ha repercutido en buscar una mayor comodidad, tal y como explica Beatriz, ya que se estuvo más tiempo en los domicilios y se detectó aquello que se podía mejorar.

Los aires acondicionados también son un clásico de ventas cada época estival. En este caso está condicionado por dos factores: que no se han llegado a temperaturas extremas todavía en lo que va de verano y el cambio de la tarifa de la luz. "Eso sí que está un poco más flojo, no obstante, ahora llevamos un par de días que ha aumentado el interés porque se ha anunciado más calor para el fin de semana", cuentan en Almacenes Paymar. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan temperaturas máximas por encima de los 35ºC en gran parte de Aragón, incluso rozando los 40ºC en el valle del Ebro o en el Bajo Aragón. "No va muy mal la temporada, la gente se va animando", resume Beatriz, de la empresa de electrodomésticos zaragozana.

Desde El Corte Inglés también mencionan que las ventas varían de los episodios de calor y, como hasta ahora no se ha vivido ninguna ola, el interés está estable. "La semana que se llega a los 40ºC, se disparan las ventas", sostiene Isabel Paricio, directora de comunicación y relaciones institucionales de la compañía en Aragón.

Tanto en el pequeño comercio como en las grandes superficies coinciden que la modificación del precio de la luz no ha repercutido en las ventas, en parte porque no consumen lo mismo que los antiguos modelos. Sin embargo, en los almacenes del Coso han percibido un interés por lo que consumen otros aparatos, como los frigoríficos, que permanecen encendidos las 24 horas de los 365 días del año: "Buscan una clasificación más alta".

El ranquin de los electrodomésticos estrella de estas fechas son los congeladores y los arcones, una venta que se extiende todo el año, es más de goteo, pero que a partir de la primera quincena de julio se intensifica, "cuando la gente se empieza a ir a los pueblos", apuntan desde Paymar.

En el escaparate de este comercio del barrio de la Magdalena luce el logo de 'Volveremos', la campaña promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza para incentivar la compra en las tiendas de proximidad. El año pasado era una iniciativa espaciada a lo largo de la semana, sin embargo, en la actualidad solo está los miércoles. "Lo que hacen es venir a verlas en la semana y después la compran el miércoles", expone Beatriz, quien concluye con el agradecimiento al Consistorio por ‘Volveremos’.