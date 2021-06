Antonio Ubide: "China siempre parece la gran promesa para el vino, pero nunca termina de despertar"

¿Tenía previsto volver a la presidencia o ha sido una decisión de última hora?

No lo tenía estaba previsto, pero entraba dentro de las posibilidades. He sido vicepresidente durante estos últimos cuatro años, y aunque no lo había pensado con anterioridad, no encontrábamos perfiles que se ajustaran y finalmente decidí volver.

¿Con qué proyectos llega? ¿Hay alguno de su mandato anterior que se quedó en el tintero y querría recuperar?

El objetivo es continuar con la mejora competitiva de los vinos, queremos ponerles un rostro por así decirlo y en ello hacer partícipes no solo a las bodegas como tales, sino a sus técnicos, a sus comerciales, a su personal, a todos aquellos que son los que al final ponen el vino en la calle. Queremos ver qué estamos elaborando y queremos ser en el futuro.

Durante su presidencia insistió mucho en la colaboración entre cooperativas. ¿Es esta una de sus prioridades?

Desde luego seguiremos en ese camino y lo potenciaremos. En los últimos cuatro año mi antecesor ha hecho un buen trabajo en potenciar el buen entendimiento y colaboración entre las distintas cooperativas que forman la D. O., porque tenemos que entender que no somos competencia, que tenemos que ser aliado y que el negocio lo tenemos que hacer entre todos, no solo porque somos de la misma denominación sino por egoísmo.

¿Cómo encara Cariñena este año tras el complicado 2020 marcado por la pandemia y sus restricciones?

2020 no fue un mal año para los vinos de Cariñena. Es cierto que bajamos un poco en ventas, alrededor del 2% y que hubo sobresaltos y problemas, pero se aguantó bien el tipo, ya que el 80% de los vinos que comercializamos en España lo hacemos a través de la gran distribución, que no sufrió tanto como el canal horeca, incluso creció. Lo que está siendo preocupante es el comienzo de este 2021, porque muchas bodegas que perdieron ventas en el canal horeca se han lanzado a la distribución, los lineales se han saturado de botellas, los precios han caído y la tensión es muy alta. Las ventas han caído alrededor del 9%, pero lo peor es el sufrimiento para mantener precios, porque aquellas bodegas que estaban en el canal horeca y se vieron afectadas por el cierre han inundado los lineales, con agresivas ofertas que están hundiendo los precios.

El sector pide ayudas para medidas como destilación, poda en verde o almacenamiento. ¿Se suma la D. O. a esta petición y se acogería si las hay?

En principio, Cariñena sí se acogería, como lo hizo el año pasado, aunque tampoco con muchas cantidades. Pero creo que no habrá opción porque, aunque el sector ve con preocupación que haya tantas existencias en las bodegas, las administraciones no lo ven tan inquietante, así que no creo que este año vaya a haber medidas excepcionales como las de 2020.

Cariñena exporta el 70% de su producción. ¿Hay algún mercado que le despierte mayor interés?

Creo que debemos estar en Canadá, Sudamérica y, sobre todo, Estados Unidos, y más ahora que se han suspendido durante cinco años los aranceles que impuso Trump. Es una posición que la D. O. comenzó hace muchos años y tenemos que seguir potenciando. Porque en Europa ya estamos en los mejores mercados y China siempre es la gran promesa, pero nunca despierta y además el vino español no encuentra muy buen encaje en ese mercado.

En mercado interior, ¿se ha logrado romper esa imagen del Cariñena peleón?

Yo creo que sí. Es un trabajo arduo pero se va consiguiendo. De hecho, ahora hay bodegas en la D. O. que están vendiendo en el mercado nacional en un segmento de precios muy superior al de otras denominaciones aragonesas. Ya no tenemos los problemas que teníamos antes, pero también es verdad que hemos abandonado determinados nichos de mercado que no beneficiaban a nuestra imagen y hemos apostado más por productos de calidad y más valor. Hay que seguir trabajando en esta línea que nos está dando muy buenos resultados.

¿La venta ‘online’ es una opción real?

Es un mercado que está todavía por hacer. Si coges las cifras, verás que el crecimiento ha sido espectacular, de un 300%, pero es un 300% de muy poco. Sabemos que este es un mercado de futuro, pero costará.

¿Es pronto para hablar de previsiones de cosecha?

Sí, pero lo que vamos viendo en campo es que será menor, bastante inferior a la del año pasado, porque, aunque la pluviometría ha estado bien, ni con mucho ha sido como el año pasado y ya hay unas 1.000 hectáreas tocadas con el pedrisco que tendrán una merma considerable. Creo que será una cosecha normal, de unos 80 millones de kilos.