IU llama a la movilización en defensa del ferrocarril en Aragón

Izquierda Unida Aragón llama a la movilización en defensa del ferrocarril en la región y pide al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, que cumpla sus acuerdos. En una nota de prensa, IU Aragón ha manifestado que el consejero debe ser consciente de que retirando el mantenimiento de trenes está incumpliendo acuerdos como el presupuestario o las propuestas aprobadas en las Cortes.

"Los aragoneses y aragonesas no pueden ser rehenes de disputas territoriales en las que Aragón tiene mucho que decir por cuánto tiene competencias. Es urgente que Madrid cumpla, pero no menos que Aragón no deje de cumplir poniendo excusas que no nos sirven", ha manifestado el coordinador general de la formación en Aragón, Álvaro Sanz.

Para él, "en medio de este desastre, en el que a partir del 1 de julio desaparecerán arterias de comunicación ferroviaria que dan vida a nuestro territorio ya bastante castigado por la despoblación y la escasez de infraestructuras", no se puede utilizar el sufrimiento de personas afectadas por la eliminación de esas líneas de tren.

Además, la formación de izquierdas ha lamentado la escasa presencia del presidente aragonés, Javier Lambán, en un debate sobre el "futuro de la movilidad": un sistema ferroviario público, de calidad y sostenible.

Sanz ha asegurado que "la mejor defensa de un tren vertebrador que hoy existe está siendo la movilización ciudadana", en referencia al movimiento 'Aragón no pierdas tu tren', que lleva más de un año pidiendo que se repongan los servicios que Renfe decidió eliminar durante la pandemia.

Por todo ello, IU Aragón ha hecho un llamamiento a participar ampliamente en las movilizaciones convocadas para mañana, domingo 20 de junio, en apeaderos y estaciones de toda la comunidad aragonesa.