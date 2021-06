Críticas empresariales y políticas por la pérdida de servicios ferroviarios en la zona oriental de Huesca

La decisión de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Transporte del Gobierno de Aragón de no prorrogar el convenio con el Estado para sufragar trenes regionales que conectan con otras Comunidades y que afectará a la línea Zaragoza – Monzón – Lérida a partir del próximo 1 de julio ha generado una cascada de críticas por parte de los sectores empresariales y también políticos.

Los presidentes de las asociaciones intersectoriales empresariales de las comarcas del Cinca Medio, Ángel Mas, La Litera, Cruz Isábal y José Antonio Pérez Asensi, del Somontano de Barbastro, han trasladado en un comunicado suscrito por las entres entidades el malestar “que les transmiten sus asociados, generalizado también en toda la ciudanía, al respecto del tratamiento que se hace de los servicios ferroviarios de pasajeros en la Zona Oriental de Huesca”.

Los constantes anuncios y cambios de criterio por parte de la consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón así como el silencio por parte del Gobierno Central y ADIF, sobre la línea y servicios ferroviarios Zaragoza–Lérida, se perciben más como “una lucha entre administraciones que como una apuesta por el bien común, entendido este como defensa del medio ambiente y sensibilidad social que aliente la movilidad, la vertebración y la dinamización del territorio que es lo que hace progresar a los pueblos y comarcas”, afirman en su comunicado.

Las asociaciones critican al Gobierno Central por financiar compañías aéreas como Plus Ultra y no se destinen recursos para un transporte básico como es el del ferrocarril que alcanza a más de 100.000 personas que residen entre las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Sobrarbe, Somontano, Ribagorza, más asiduos visitantes y potenciales turistas. En el caso de la Diputación General de Aragón, “también es difícil entender que no asuman el coste, con unos presupuestos autonómicos de 7.000 millones de euros cuando, según dicen, el montante estimado para mantener los servicios que quieren eliminar en las tres provincias aragonesas (desde las conexiones de Teruel con Valencia al “Canfranero”) no alcanzarían los 4 millones de euros”.

Los empresarios tampoco no entienden que no haya una apuesta pública por el transporte más respetuoso con el medio ambiente que existe, como es el tren, máxime tras haber firmado España el Pacto Verde Europeo, incluye el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% de aquí a 2050. Asimismo acusan a ambas administraciones de hablar “en todo momento del apoyo y desarrollo a las zonas rurales y sus gentes y que, por otro lado, nadie defienda a las personas del territorio preservando sus intereses”. “Venimos padeciendo un servicio tercermundista que incluye: retrasos sistemáticos, maquinaria obsoleta, habituales averías, estaciones sucias y abandonadas, megafonía patética y total falta de recursos humanos. Y pese al maltrato recibido, durante años, sigue habiendo pasajeros e interés en la ciudadanía por este medio que no puede sino ir a más en el futuro por tantas y tantas razones. Y no sólo eso; aquí se da la espalda al futuro y nos consta que nuestros vecinos catalanes están trabajando en establecer servicios de cercanías Monzón-Lérida”, afirman en el comunicado.

Los tres presidentes de las asociaciones empresariales mencionadas coinciden en la apreciación de que los recortes y despreocupación por los servicios esenciales es lo que verdaderamente lastra el desarrollo de los territorios y evita que se asiente o fije su población por lo que solicitan se reconsidere todo ello y se ponga fin a esta situación “injusta, absurda y tercermundista”.

Continuidad de los servicios

En el ámbito político, desde el grupo municipal socialista en Monzón piden que mientras no se alcance un acuerdo de futuro para estas líneas, se mantengan los servicios actuales. “No entendemos cómo se marca una nueva fecha para la eliminación de la financiación de uno de los servicios, y por tanto la pérdida del mismo, sin haber conseguido ningún acuerdo y teniendo en cuenta que existe partida presupuestaria para ello”, manifestó el portavoz socialista Gonzalo Palacín, quien se extraña que “este ultimátum llega cuando en los próximos meses se presentará el ante proyecto de La Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte, marco que debe incorporar soluciones para determinar la financiación del transporte público. Pero mientras esta ley no llegue, la solución para el mantenimiento de los servicios pasa por mantener la financiación del servicio, tal y como ha venido haciendo en los últimos años”.

Concentración

Desde Cambiar Monzón consideran que este 30 de junio se va a realizar un “trenicidio”. “La supresión de más líneas solo conlleva perdida de riqueza, de servicios y de población”, afirma Vicente Guerrero, portavoz de esta formación que participará en la nueva concentración que tendrá lugar este domingo en la Estación Monzón Río Cinca a partir de las 13.00 al igual que en cincuenta estaciones y apeaderos de todo Aragón. Esta formación le pide al Gobierno de Aragón que mantenga económicamente la línea, tal y como se viene ofreciendo hasta ahora, hasta que Renfe y el Gobierno de España no se comprometan a asumirlo. Asimismo exige a Renfe y al Gobierno de España que asuma el coste íntegro de los servicios ferroviarios, que el Gobierno de Aragón ha anunciado que dejará de sufragar.

También solicitan la vuelta inmediata al servicio de todos los trenes cancelados durante la pandemia, volviendo a la situación previa de marzo del 2020. Y un plan de movilidad aragonés participativo y consensuado donde el tren sea el eje vertebrador de Aragón y complementado con servicios por carretera a los pueblos donde no lleguen las vías.

El acto de Monzón contará con la presencia del presidente de la CREFCO, Luis Granell, periodista, escritor y activista en defensa del ferrocarril que llegara en el tren a las 12.00 y ofrecerá una charla coloquio en la propia estación, bajo el título “El ferrocarril como columna vertebral del plan regional de transporte , … del que Aragon carece”.