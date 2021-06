Vuelos como alternativa a la 'operación Marhaba': "Me cuesta más la PCR que el billete"

Omary Abderramán coge su móvil y abre y cierra aplicaciones en busca de la información de los vuelos para ir a su Marruecos natal este verano, una fotografía que corre por los grupos de WhatsApp. Al otro lado del mostrador de su tienda, Bazar Ceuta en la calle de Conde de Aranda de Zaragoza, piensa en el viaje con el que podrá celebrar la fiesta del cordero junto a sus seres queridos. Un anhelo que se repiten las cabezas de miles de los marroquíes que residen en Aragón. A pesar de que este año no exista la Operación Paso del Estrecho, también conocida como 'Marhaba'.

"Llevamos dos años sin ir", lamenta Omary. "Normalmente íbamos todos los años. El pasado fue por la covid y este están las relaciones chungas entre los dos países. Pero tenemos muchas ganas", confiesa Rami Abdelhadi, un marroquí que llegó a España hace 30 años y ahora regenta una carnicería en la capital aragonesa. "Hablamos por videollamada, pero no es lo mismo. Además en este tiempo han fallecido familiares y amigos", añade Rami.

Tras la negativa del Gobierno de Marruecos de permitir la Operación de Paso del Estrecho se plateaban diferentes posibilidades, entre las que estaba viajar a través de los puertos franceses de Marsella y Sète, y el italiano de Génova. Una medida que ralentizaba el viaje –calculaban que más de 16 horas- y, además, lo hacía más caro –estiman que hasta los 1.400 euros-. Sin embargo, han encontrado en los vuelos una alternativa para ir a su tierra natal, principalmente por dos motivos: "Por la bajada de los precios y porque es mucho más rápido que el coche". "Ya se están comprando", apunta Omary, que está buscando billetes.

"Ahora están muy muy muy asequibles si eres emigrante marroquí. Varía según el número de hijos. Si son cuatro hijos o más sale a 97 euros el billete, 120 si son tres y 150 si son dos. Antes no iba a ir, pero con estos precios me lo estoy planteando", asegura Rami, que apunta que antes los precios estaban en torno a los 350 o 400 euros. "Lo de los vuelos a precios baratos no ha sido un respiro, sino una gran noticia", añade mientras expende carne y saluda paisanos suyos.

Pero esa bajada de precios se ha producido en las últimas horas, ya que la pasada semana los precios eran más altos. Ha sido a raíz de la petición del rey de Marruecos, Mohamed VI, que ha ordenado a las diferentes operadoras de transporte aéreo - en concreto la aerolínea estatal Royal Air Maroc (RAM)- y marítimo, así como a los hoteles marroquíes, a "establecer precios asequibles" a los emigrantes marroquíes que desean regresar de visita a su país de origen a pasar sus vacaciones este verano. Lo hizo saber a través de un comunicado del gabinete real.

"Gracias al rey Mohamed VI de Marruecos que ha pedido que se abaraten", inciden en el bazar de la calle de Conde de Aranda. De esta manera, el monarca espera ofrecer un "número suficiente de rotaciones" y también que los desplazamientos se realicen bajo unas condiciones acordes a la situación sanitaria que se vive en todo el mundo. Se han clasificado los países en dos listas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en función de los datos, se han establecido diferentes medidas -presentación de un test PCR de 48 horas, disponer de una autorización especial o guardar una cuarentena de diez días en un hotel oficialmente autorizado-.

"Me cuesta más la PCR que el billete del vuelo", ríe Rami. A diferencia de él y de Omary, Mustapha Ghouzal ya tiene su viaje organizado. "Ir está en la mano de Dios, la intención la tenemos, pero tengo que dar negativo en la PCR", dice este miembro de la Asociación Cultural Pequeño Atlas, natural de Casablanca y que llegó a Zaragoza hace 19 años. "Viajar en coche suponía mucho riesgo por el coronavirus y después de comprar el billete me daba miedo que no abrieran las fronteras, tal y como están las cosas entre España y Marruecos", analiza Mustapha, que cogió el vuelo a principios de mayo y, con precaución, dice que está "todavía en el aire". Por esa razón lo contrató con posibilidad de cambio, con Iberia, aunque más barato que de costumbre: 280 euros, frente a los más de 400 que suele costar.

En esta ocasión, Mustapha viajará solo, ya que su esposa e hijos se quedarán en Zaragoza porque no se atreven, pero él irá par a ver a su madre y para que le vean a él, pero, recalca, "siempre haciendo caso de las restricciones y de las medidas que se planteen". Ese es uno de los cambios que experimentarán en el viaje. ¿Algún otro? "Este año no se llevarán regalos como en otras ocasiones puesto que no hay tanto dinero –a causa de la pandemia de coronavirus- y también porque en el avión hay límite", valora Omary entre teteras y alfombras.

¿Desde dónde parten los vuelos?

La aerolínea marroquí RAM anunció el pasado viernes un programa para el período estival en el que propone una oferta de 2,5 millones de plazas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, con la explotación de 75 líneas internacionales. La RAM ha programado 315 vuelos semanales entre Marruecos y los países donde hay mayor presencia de la comunidad marroquí: Francia, Italia, España, Bélgica y Reino Unido. En el caso de España, esta compañía opera desde Alicante, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Tenerife y Valencia, tal y como se comprueba en su página web.

El cierre del Estrecho ha sido "un poco de golpe para la comunidad marroquí", considera Mustapha. "Era un viaje muy largo que dejaba mucho dinero en España porque parábamos en Andalucía y hacíamos turismo. Por ejemplo, visitábamos Granada o Almería… el viaje nos salía por unos 1.000 o 1.500 euros", concreta Rami. La medida ha afectado a los marroquíes que viven en Europa, especialmente para los cerca de 800.000 residentes en España. No obstante, ven en los vuelos una alternativa posible, más rápida y económica.