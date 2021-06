Grupo AN incrementa un 40% su volumen de negocio de cereal en Aragón en un año

Con las cosechadoras a punto de entrar en los campos, el Grupo AN intensifica su trabajo. También en Aragón, donde el gigante cooperativo con más de un siglo de historia, ha incrementado un 40% su volumen de negocio en el comercio de cereal en el último año. Buena parte de este impulso se lo debe a la cosecha del pasado año que no solo registró rendimientos "históricos", sino que además se alcanzaron precios "muy interesantes".

En similares índices se movió el comercio de abonos, dadas las "buenas expectativas" que presagiaban la implantación de cultivos. Es cierto que el área de carburantes no registró tan positivas cifras, ya que las restricciones a la movilidad impuestas por las medidas sanitarias para frenar la expansión de la covid redujeron "de forma notable", alrededor del 20%, las ventas de este insumo. Sin embargo, el grupo espera en esta campaña no solo recuperar sino incluso mejorar las cifras de la de 2018/2019.

Lo detalla el responsable de la delegación en Aragón, Juan Pueyo, que explica que el grupo, de origen navarro pero con presencia en 24 provincias de ocho autonomías, espera alcanzar una facturación global en Aragón de alrededor de 50 millones de euros en la campaña 2020/2021 que se cerrará en este mes de junio.

Pero, el avance de las cifras del Grupo AN en la Comunidad aragonesa no solo se retrotraen al pasado ejercicio. Su crecimiento ha sido "sostenido" durante los últimos años, tanto por las cooperativas socias, como por aquellas con las que trabajan de forma continuada e incluso por las colaboraciones que mantienen con empresas del sector instaladas en la región, como comercios y distribuidores.

El recorrido del Grupo AN en Aragón tiene ya una andadura de 26 años. La firma cooperativa, que integra actualmente a 161 cooperativas socias que aglutinan a 41.912 agricultores y ganaderos, que emplea a 1.712 trabajadores directos y alcanza una facturación cercana a los 1.500 millones de euros, desembarcó en la Comunidad en 1994, año en el que se incorporaron como socias las cooperativas de Santa Leticia de Ayerbe y de San Ginés de Lupiñén (ambas en la provincia de Huesca).

Crecimiento

A ellas se han ido uniendo –de forma más numerosa en los dos últimos años lo que llevó a la apertura en 2020 de una delegación en Zaragoza– las cooperativas Santa Orosia de Jaca, Vírgen de Serun de Sofuentes, Santiago y San Miguel de Luna, San Licer de Zuera, San Isidro de Ontinar, Santo Domingo de Guzmán de Lécera, Vírgen del Rosario de San Mateo de Gállego, la cooperativa de Lanaja y Agromuel de Muel. Todas ellas suman 2.000 agricultores y ganaderos locales. "Anteriormente a todo este desarrollo hemos estado colaborando de forma continuada con muchas de las cooperativas de Aragón, mediante contratos, haciendo comercializaciones conjuntas de cebada maltera o de colza, buscando las posibilidades de exportación de cebada pienso o cambiando posiciones, es decir, si hay una cooperativa que tiene una venta en un determinado lugar pero le va mal la entrega y a nosotros nos va bien hacemos un cambio de posiciones y todos todos beneficiados", matiza Pueyo.

El objetivo del grupo es continuar la expansión de su negocio en la Comunidad. "En esta campaña estamos en conversaciones con más cooperativas", explica el responsable de la delegación aragonesa. Pero Pueyo deja claro que no hay un plan estratégico que concrete en cifras su pretendido avance. "Eso no tiene sentido y no nos lo planteamos", destaca.

Muy diversificado, el "corazón" de este grupo agroalimentario es AN Sociedad Cooperativa, que comercializa cereal y los insumos necesarios para su producción (semillas, fertilizantes, gasóleo, seguros...) y produce piensos, en especial para alimentar sus producciones avícolas (pollos y pavos). En torno a esta cooperativa de segundo grado se encuentran las empresas transformadoras, algunas de ellas participadas al 100% AN Scoop., como mataderos, salas de despiece, incubadoras, congeladoras, conserveras, y elaboradas de cuarta y quinta gama de productos hortícolas.