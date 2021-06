Los aragoneses no somos golosos, sino 'lamineros'

Desde hace unas semanas, cada miércoles ahondamos en aragonesismos y expresiones tan nuestras como 'ir de propio', 'rasmia' o 'somarda'. Hoy le toca al turno a una que nos encanta: 'laminero'.

Se trata de una palabra que puede tener diferentes significados, dependiendo del contexto y la ubicación geográfica donde se use. La RAE la recoge con diferentes acepciones: dícese de la persona que hace láminas o que guarnece relicarios metálicos. También define el término que nos ocupa como: “abeja suelta que se adelanta a las demás al olor del pasto que le agrada".

Pero en Aragón, y también Navarra, el uso más coloquial de esta palabra, que también recoge la RAE, es como sinónimo de goloso. Es decir, llamamos laminero a todo aquel que no se puede resistir a un dulce cuando pasa delante de una pastelería, al que nunca dice que no al postre tras una comilona... Y es normal que sea una expresión muy utilizada en Aragón, teniendo en cuenta las delicias tenemos en nuestra tierra: el Pastel Ruso, las Frutas de Aragón, los Suspiros de Amante, la trenza de Almudévar... Así que si eres de fuera, y estás por aquí y oyes expresiones como 'en mi casa somos muy lamineros', ya sabes lo que significa.

Pero, ¿cuál es el origen? Laminero viene de 'lamín', que significa golosina, y deriva del verbo lamer, que a su vez proviene del latín lambere, entendida como la acción de saborear o lamer algo.

En el vocabulario aragonés existen otros muchos términos que no siempre se entienden fuera de la Comunidad. De hecho, ¿sabías que hay 750 aragonesismos que forman parte de la RAE? Continuaremos recopilando algunos de ellos, así como otras palabras de uso habitual y utilizadas a diario por muchos y las expresiones más típicas. Porque aquí cuando llueve, no nos empapamos, nos chipiamos; si algo está limpio está 'escoscado'; y las Coca-Colas no pierden gas, se esbafan.