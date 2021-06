¿Qué significa 'somarda'? Una vuelta por esta y otras expresiones muy nuestras

La semana pasada, el programa 'Un país para reírlo' de La2 de TVE invitaba a descubrir cómo es el humor aragonés de la mano de figuras como Miki Nadal o Marianico el Corto. Un capítulo en el que los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer qué es eso que los aragoneses llamamos 'somarda', una palabra muy nuestra que no figura en la RAE y para la que no existe un equivalente exacto en castellano. Este término también fue uno de los términos aragoneses usados por la escritora Irene Vallejo el pasado 23 de abril durante su discurso al recibir el Premio Aragón 2021. Pero, ¿de dónde viene? ¿Con qué sentido se utiliza?

En Aragón por 'somarda' a una persona socarrona, sarcástica, que hace uso de un humor irónico. Según María Luisa Arnal, miembro del grupo de investigación Aralex de la Universidad de Zaragoza, que habló hace unos años del término 'somarda' (y 'somardón'), el campo referencial de la palabra “no se limita a las personas, sino que podemos hablar de humor somarda o actitud somarda, por ejemplo, lo que revela la vitalidad de este aragonesismo”.

Sobre su origen, el doctor en Filosofía y Letras e historiador Guillermo Fatás escribía en este artículo que 'somarda' posiblemente derive del italiano, pues "somardino era un personaje cómico de las comedias de polichinelas. Puede que derive de 'somaro', el borrico de carga, protagonista a menudo de cuentecillos graciosos. A veces, somarda vale por persona que finge ser torpe, pero que es reservona, taimada y disimula su intención de obrar según le conviene".

De ahí su aplicación en nuestra tierra al 'humor somarda', que "alude, más bien, a quien luce espíritu socarrón y con retranca, o sea, intención oculta, a menudo para mofarse de alguien y hacer ver algo, pero como sin querer".

En el vocabulario aragonés existen otros muchos términos que no siempre se entienden fuera de la Comunidad, como 'ir de propio' o 'rasmia'. Cada semana recopilaremos algunos de ellos, así como otras palabras de uso habitual y utilizadas a diario por muchos y las expresiones más típicas. Porque aquí cuando llueve, no nos empapamos, nos chipiamos; si algo está limpio está 'escoscado'; y las Coca-Colas no pierden gas, se esbafan.