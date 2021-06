Luz verde para venir... no para volver

La apertura de las fronteras internacionales con la Unión Europea de cara a la campaña de verano y la puesta en marcha del pasaporte covid, que en Aragón ya se puede solicitar, auguran un aumento de visitantes en los próximos meses que previsiblemente se dejará notar en el aeropuerto de Zaragoza. Sin embargo, una de las principales conexiones, la de Londres, sigue marcada por la decisión del Reino Unido de dejar a España fuera de su ‘lista verde’ de destinos seguros, lo que dificulta el regreso a las islas británicas.

"Tengo pasaporte covid desde el 20 de mayo, cuando me pusieron la segunda dosis de la vacuna", comentaba este lunes Pablo Montesinos, zaragozano de 35 años, en la puerta de embarque para subirse a un avión rumbo a Londres. Allí es dependiente en una tienda y ha pasado unos días visitando a la familia. "Para venir no me pidieron nada, pero para volver sí: una PCR negativa, y al llegar, cuarentena de diez días con otras dos PCR", explicaba resignado. "Te dan la opción de pagar una prueba a los 5 días y así acortar el aislamiento, y lo he hecho porque tengo que trabajar", añadía.

No tendrá que pasar por ese trance Luis Baena, un joven de 32 años que tras cinco viviendo en el Reino Unido, donde ha ejercido como profesor, este lunes aterrizó en la capital aragonesa para volver a casa de forma definitiva. "Me tuve que poner al día porque la normativa cambia a cada momento", reconocía tras el aterrizaje. En cualquier caso, tan solo tuvo que "rellenar un formulario en la web del Gobierno de España, que te pasa la información a un código QR y listo, ni PCR ni antígenos ni nada", relataba bajo la emocionada mirada de su madre.

Vuelta a Rumanía tras un año

Las condiciones también son distintas para uno de los destinos más concurridos de la terminal aragonesa, el que opera la compañía Wizzair rumbo a Bucarest. "Desde hoy -por este lunes- no nos piden nada para viajar a Rumanía", comentaba Aurelian Ionel a la espera de embarcar hacia su país de origen. Allí pasará una semana visitando a la familia, y a la vuelta, eso sí, deberá presentar una prueba PCR negativa.

El mismo relato sostenía su compatriota Lucian Zabava, que junto a su hijo de 13 años, ambos residentes en la localidad de Zuera, volvía a Rumanía de vacaciones por primera vez en un año. "Es una alegría ver de nuevo a la familia", concluía.