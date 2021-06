Ratificado el convenio en Adient Pedrola con subidas salariales del 6,1% hasta 2022

Un incremento salarial del 2% para este año, otro 2% para 2020, así como del 2,1% en 2022 es el que recoge el preacuerdo del V convenio colectivo en la planta de Adient Pedrola, ratificado ayer por la mayoría de los trabajadores. En concreto, de los 376 que votaron, 244 lo hicieron a favor (el 64,9%), mientras que 113 (30,1%) lo hicieron en contra y hubo 11 votos en blanco (2,9%) y 8 nulos (2,1%), informaron fuentes de OSTA.

El nuevo marco de condiciones laborales incluye una actualización del plus de espumas que asciende a 75 euros este año y 95 para el próximo. Además, se establece el pago de una prima de 100 euros no consolidables, en concepto de prima de convenio en el momento de la firma. Y otra de 100 euros en enero de 2022.

Asimismo, se ha conseguido incrementar el plus de kilometraje hasta los 0,29 céntimos. Y se consolidará el 60% de la parte fija del plus de calidad de montaje de asientos, junto con la inclusión en tablas del plus de mantenimiento ‘Foam’ (espumación).

En medidas de flexibilidad, el convenio señala que «el desplazamiento a otra planta del grupo a solicitud de la compañía supondrá un incremento de tres horas de la bolsa», así como la «eliminación de la caducidad de la bolsa positiva con un máximo de acumulación de 15 días en positivo".

Entre las mejoras sociales que incluye el convenio aprobado ayer está la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial a aquellos empleados que alcancen la edad de 61 años antes del 31 de diciembre de 2022. Podrán hacerlo en los términos especiales que marca la ley para los trabajadores de la industria manufacturera, según recoge el texto, que incrementa también el permiso por fallecimiento de padres a cinco días naturales.

Los 450 trabajadores de esta auxiliar de automoción, que trabaja para la planta de Opel PSA en Figueruelas, se verán beneficiados, a raíz del convenio suscrito, por el incremento de la prestación por invalidez o muerte a 36.000 euros de prima asegurada en 2021 y 37.500 euros para 2022.

La luz verde al convenio en Adient Pedrola llega quince días después de que comité de empresa y dirección acordasen un ERTE de suspensión temporal de contrato de hasta 50 días para toda la plantilla a fin de aminorar el impacto de la falta de suministros de microchips que ha hecho parar las líneas de montaje de la fábrica zaragozana de PSA.