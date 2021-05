Usuarios de los centros de día: "Además del ejercicio físico, las tertulias improvisadas con los amigotes son lo mejor"

"Ha habido momentos de no poder venir, pero ahora acudo muy a gusto. Además del ejercicio físico, las tertulias improvisadas con los amigotes son lo mejor, hablamos de todo. Me encuentro mucho mejor cuando vengo, me funcionan mejor tanto los pies como la cabeza". Adolfo Ochoa, de 70 años, asistía este lunes a la sesión de fisioterapia en el centro de día Rehaplus de Zaragoza. Hace un mes que ha vuelto a acudir con normalidad, ya que al ser una persona de riesgo el médico le recomendó que se quedara en casa hasta recibir la vacuna y por ello recibió una atención a domicilio.

María Teresa Pueyo, de 79, también hacía ejercicios frente a un espejo. Ella se incorporó a la rutina hace ya un año, cuando se permitió que los centros de día independientes de las residencias abrieran sus puertas. Desde entonces asegura que no intenta faltar a sus citas de los lunes, miércoles y viernes. "A finales de mayo hizo dos años que sufrí un ictus y no quiero estar en casa todo el día sentada viendo la televisión. Aquí me muevo y hasta los lunes, después de estar todo el fin de semana sin hacer casi nada termino hasta con agujetas", explicaba con buen humor.

En Aragón hay 215 centros que prestan este servicio, bien como centros de día o como servicios de estancias diurnas vinculados a residencias. Estos últimos acaban de poder reanudar su actividad tras la última flexibilización de las medidas sanitarias contra la covid en los geriátricos publicada por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. De estos 215 centros, 62 son de instituciones públicas, 89 privadas y 64 de entidades sociales. Ofrecen un total de 3.838 plazas en todo Aragón, de las que 1.134 son públicas y en 700 el usuario recibe apoyo económico con la prestación vinculada al servicio. En esta cifra total se incluyen tanto los centros de día propiamente dichos (47) como el servicio de estancia diurna en las residencias (168) que, en la práctica, prestan la misma atención.

La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha visitado este lunes las instalaciones de Rehaplus, junto a la gerente de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia), Paquita Morata, para dar a conocer el trabajo que se desarrolla en estos centros que "son los grandes desconocidos".

Broto ha hecho hincapié en la importancia que tienen “para mejorar la calidad de vida” de las personas que ya tienen algún grado de dependencia, puesto que les permiten mantener su autonomía al tiempo que reciben una atención especializada que incide en evitar el deterioro físico y cognitivo. En la misma línea se ha expresado Paquita Morata: “En estos centros se realiza una importante función de prevención y se ofrecen actividades de rehabilitación, con servicios de fisioterapia, terapia ocupacional o talleres de memoria, entre otras muchas”. Además de prestar este servicio al usuario –adaptado a sus necesidades y grado de dependencia- estos centros especializados sirven también de respiro familiar, facilitan la conciliación y prolongan la permanencia de las personas mayores en el domicilio.

El centro Rehaplus se puso en marcha hace tres años y cuenta con 45 plazas, de las que 32 están actualmente ocupadas, aunque en el último año han trabajado con servicio a domicilio y 'online' ya que un gran número de sus usuarios no podía acudir a las instalaciones. Su responsable, Asunción Lama-Osorio, ha contado cómo perciben día a día la mejora de los que asisten. "Nosotros - ha explicado-comprobamos cómo, con el paso de las semanas, se sienten más autónomos y capaces, recuperan habilidades que en su casa, solos, no estaban trabajando y que vuelven a estimular gracias a la ayuda de los profesionales". Estos dispositivos también suelen ofrecer peluquería, podología y comedor.

La consejera ha lamentado que el nivel de ocupación de estos centros de día en Aragón es más bajo que en otras comunidades, algo que ha atribuido a una "cuestión cultural". "Nos cuesta dejar a las personas mayores en un centro, muchas veces las familias preferimos que estén todo el tiempo en el domicilio, pero estos servicios son intermedios y precisamente favorecen que puedan seguir más tiempo en sus hogares".